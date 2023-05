Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa Zachodnia-Terespol na ulicy Chełmżyńskiej na Wygodzie w warszawskim Rembertowie coraz bliżej. Został właśnie ogłoszony przetarg. Do 20 czerwca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta czeka na oferty zainteresowanych firm. Wiadukt ma być gotowy w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy.

– To jedna z najważniejszych inwestycji, na które czeka Rembertów. Podczas ostatnich spotkań z mieszkańcami przekazywałem, że wreszcie po latach sporów z kolejami udaje nam się wypracować rozwiązania. Jeśli w przetargu znajdzie się wykonawca, już za dwa lata kierowcy nie będą stać w korku do przejazdu na Wygodzie – mówi cytowany w komunikacie prezydent Rafał Trzaskowski.

Z myślą o rowerzystach, pieszych i niepełnosprawnych

Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 metrów (z czego ok. 140 m to długość wiaduktu). Po jej wybudowaniu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany.