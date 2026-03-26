Przy okazji budowy tunelu chcą wyremontować też drogi. Czekają na oferty

Jak zapowiedział SZRM, do 17 kwietnia można składać oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji towarzyszących budowie tunelu drogowego w rejonie stacji kolejowej PKP Rembertów. Wybrany wykonawca będzie miał 16 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zadania.
Przebudowa dróg
W komunikacie na ten temat czytamy, że w ramach prac przygotowawczych opracowana zostanie koncepcja dla ciągu alei gen. Chruściela "Montera" od styku z projektem budowy tunelu drogowego do ronda gen. Fieldorfa "Nila", w ramach zadania wykonawca przygotuje cztery warianty, w tym jeden autorski.
Wykonawca będzie miał dwa zadania. Pierwsze dotyczy budowy drogi łączącej ulicę Cyrulików z ulicą Strażacką.
Drugie obejmuje przebudowę alei gen. Chruściela "Montera - na odcinku od styku z budową tunelu drogowego do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego (ze skrzyżowaniem). Dotyczy też zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Rembertów.
"Realizacja zadania ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego infrastruktury, jakości przestrzeni publicznej i dostosowanie do aktualnych wymagań. W celu zapewnienia spójności projektowanego zagospodarowania układu drogowego planowane prace zostaną skoordynowane z rozwiązaniami przyjętymi w ramach budowy tunelu drogowego" - wyjaśnił SZRM.
Tunel wyczekiwany przez mieszkańców
Tunel jest inwestycją wyczekiwaną przez mieszkańców. Zapewni wygodne i bezkolizyjne połączenie między dwiema częściami Rembertowa. Umożliwi bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową numer 2 Warszawa Zachodnia - Terespol. Inwestycja skróci czas przejazdu przez tory oraz poprawi przepustowość linii kolejowej.
Początek planowanej drogi znajduje się na wysokości istniejącego skrzyżowania ulic Marsa i Ilskiego, tam powstanie rondo. Droga przebiegać będzie dalej tunelem na przedłużeniu ulicy Marsa, pod torowiskiem kolejowym oraz ulicą Cyrulików. "W tunelu będzie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy" - opisywał w komunikacie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.
Wyjazd z tunelu na poziom terenu znajdzie się pośrodku alei Chruściela "Montera", na wysokości ulicy Strażackiej. Na skrzyżowaniu al. Chruściela "Montera" z ulicy Cyrulików zaprojektowano rondo.
Ulica Bellony od skrzyżowania z Pociskową do likwidowanego przejazdu oraz ul. Marsa od przejazdu do ulicą Ilskiego są zaprojektowane jako drogi jednokierunkowe w stronę ronda, z dopuszczonym kontraruchem rowerowym.
Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2027 roku.
Źródło: tvnwarszawa.pl
