Rembertów

Przy okazji budowy tunelu chcą wyremontować też drogi. Czekają na oferty

Przebudują ulice w Rembertowie
Przejazd kolejowy w Rembertowie
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Do 17 kwietnia Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta czeka na oferty w przetargu dotyczącym prac drogowych w pobliżu stacji PKP Rembertów. Powstaje tam tunel, który zastąpi przejazd kolejowy. Drogowcy chcą poprawić tu także bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Jak zapowiedział SZRM, do 17 kwietnia można składać oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji towarzyszących budowie tunelu drogowego w rejonie stacji kolejowej PKP Rembertów. Wybrany wykonawca będzie miał 16 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zadania.

Rusza budowa tunelu. Zamknięte ulice, zakazy parkowania

Przebudowa dróg

W komunikacie na ten temat czytamy, że w ramach prac przygotowawczych opracowana zostanie koncepcja dla ciągu alei gen. Chruściela "Montera" od styku z projektem budowy tunelu drogowego do ronda gen. Fieldorfa "Nila", w ramach zadania wykonawca przygotuje cztery warianty, w tym jeden autorski.

Wykonawca będzie miał dwa zadania. Pierwsze dotyczy budowy drogi łączącej ulicę Cyrulików z ulicą Strażacką.

Drugie obejmuje przebudowę alei gen. Chruściela "Montera - na odcinku od styku z budową tunelu drogowego do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego (ze skrzyżowaniem). Dotyczy też zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Rembertów.

"Realizacja zadania ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego infrastruktury, jakości przestrzeni publicznej i dostosowanie do aktualnych wymagań. W celu zapewnienia spójności projektowanego zagospodarowania układu drogowego planowane prace zostaną skoordynowane z rozwiązaniami przyjętymi w ramach budowy tunelu drogowego" - wyjaśnił SZRM.

Przebudują ulice w Rembertowie
Przebudują ulice w Rembertowie
Źródło: SZRM

Tunel wyczekiwany przez mieszkańców

Tunel jest inwestycją wyczekiwaną przez mieszkańców. Zapewni wygodne i bezkolizyjne połączenie między dwiema częściami Rembertowa. Umożliwi bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową numer 2 Warszawa Zachodnia - Terespol. Inwestycja skróci czas przejazdu przez tory oraz poprawi przepustowość linii kolejowej.

Początek planowanej drogi znajduje się na wysokości istniejącego skrzyżowania ulic Marsa i Ilskiego, tam powstanie rondo. Droga przebiegać będzie dalej tunelem na przedłużeniu ulicy Marsa, pod torowiskiem kolejowym oraz ulicą Cyrulików. "W tunelu będzie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy" - opisywał w komunikacie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wyjazd z tunelu na poziom terenu znajdzie się pośrodku alei Chruściela "Montera", na wysokości ulicy Strażackiej. Na skrzyżowaniu al. Chruściela "Montera" z ulicy Cyrulików zaprojektowano rondo.

Ulica Bellony od skrzyżowania z Pociskową do likwidowanego przejazdu oraz ul. Marsa od przejazdu do ulicą Ilskiego są zaprojektowane jako drogi jednokierunkowe w stronę ronda, z dopuszczonym kontraruchem rowerowym.

Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2027 roku.

"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: SZRM

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
