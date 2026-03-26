Przy okazji budowy tunelu chcą wyremontować też drogi. Czekają na oferty

Przejazd kolejowy w Rembertowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak zapowiedział SZRM, do 17 kwietnia można składać oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji towarzyszących budowie tunelu drogowego w rejonie stacji kolejowej PKP Rembertów. Wybrany wykonawca będzie miał 16 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zadania.

Przebudowa dróg

W komunikacie na ten temat czytamy, że w ramach prac przygotowawczych opracowana zostanie koncepcja dla ciągu alei gen. Chruściela "Montera" od styku z projektem budowy tunelu drogowego do ronda gen. Fieldorfa "Nila", w ramach zadania wykonawca przygotuje cztery warianty, w tym jeden autorski.

Wykonawca będzie miał dwa zadania. Pierwsze dotyczy budowy drogi łączącej ulicę Cyrulików z ulicą Strażacką.

Drugie obejmuje przebudowę alei gen. Chruściela "Montera - na odcinku od styku z budową tunelu drogowego do skrzyżowania z ulicą Paderewskiego (ze skrzyżowaniem). Dotyczy też zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Rembertów.

"Realizacja zadania ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu technicznego infrastruktury, jakości przestrzeni publicznej i dostosowanie do aktualnych wymagań. W celu zapewnienia spójności projektowanego zagospodarowania układu drogowego planowane prace zostaną skoordynowane z rozwiązaniami przyjętymi w ramach budowy tunelu drogowego" - wyjaśnił SZRM.

Przebudują ulice w Rembertowie Źródło: SZRM

Tunel wyczekiwany przez mieszkańców

Tunel jest inwestycją wyczekiwaną przez mieszkańców. Zapewni wygodne i bezkolizyjne połączenie między dwiema częściami Rembertowa. Umożliwi bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową numer 2 Warszawa Zachodnia - Terespol. Inwestycja skróci czas przejazdu przez tory oraz poprawi przepustowość linii kolejowej.

Początek planowanej drogi znajduje się na wysokości istniejącego skrzyżowania ulic Marsa i Ilskiego, tam powstanie rondo. Droga przebiegać będzie dalej tunelem na przedłużeniu ulicy Marsa, pod torowiskiem kolejowym oraz ulicą Cyrulików. "W tunelu będzie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy" - opisywał w komunikacie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

W Rembertowie powstanie tunel drogowy Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wyjazd z tunelu na poziom terenu znajdzie się pośrodku alei Chruściela "Montera", na wysokości ulicy Strażackiej. Na skrzyżowaniu al. Chruściela "Montera" z ulicy Cyrulików zaprojektowano rondo.

Ulica Bellony od skrzyżowania z Pociskową do likwidowanego przejazdu oraz ul. Marsa od przejazdu do ulicą Ilskiego są zaprojektowane jako drogi jednokierunkowe w stronę ronda, z dopuszczonym kontraruchem rowerowym.

Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2027 roku.