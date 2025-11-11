Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rembertów

Pożar mieszkania na piątym piętrze

Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Do pożaru doszło we wtorek wieczorem
Źródło: Kontakt24
Cztery zastępy straży pożarnej walczyły z pożarem mieszkania na piątym piętrze bloku przy ulicy Chełmżyńska na Rembertowie. - W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb - przekazuje brygadier Karol Kroć rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pożar, jak mówi nam bryg. Kroć, dotyczył jednego pomieszczenia. - Na szczęście, został szybko opanowany. Stało się to zanim płomienie zdążyły zająć inne pokoje - przekazuje strażak. Dodaje, że na miejsce skierowano cztery zastępy strażaków. Gasili pożar, korzystając między innymi z podnośnika.

- Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy budynku ewakuowali się bardzo sprawnie, jeszcze zanim na miejscu pojawili się strażacy - dodaje bryg. Karol Kroć.

Płomienie pojawiły się na piątym piętrze budynku
Płomienie pojawiły się na piątym piętrze budynku
Źródło: Kontakt24

Przyczyny bada policja

Strażak zaznaczył, że obecnie jest zbyt wcześnie, żeby wskazać, co doprowadziło do pożaru.

- Ten aspekt będzie badany przez policję. Z naszej perspektywy najważniejsze jest, że pożar udało się bardzo szybko opanować, co znacząco zminimalizowało straty - podkreślił.

Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Źródło: Kontakt24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: TVN Warszawa

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
pożarStraż pożarna
Czytaj także:
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Zatrzymali 40 osób, przy 91 znaleźli ponad 820 petard i rac
Śródmieście
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ordery, bieg i marsz. Tak świętowano w stolicy
Śródmieście
Brał produkty z półek i jadł (zdjęcie ilustracyjne)
Obejrzeli nagranie, chwilę później zobaczyli poszukiwanego mężczyznę
Okolice
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ilu uczestników? Są szacunkowe dane
Śródmieście
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Siedem osób, 517 przestępstw
Okolice
Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"
Śródmieście
35. Bieg Niepodległości
Utworzyli biało-czerwoną wstęgę
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi państwowej na znajdujący się na Górze Gradowej w Gdańsku najwyższy w mieście maszt w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
Polska świętuje. Zobacz, co zaplanowano w twoim mieście
TVN24
Zamknięte Aleje Jerozolimskie
Marsz, bieg, uroczystości. Zamknięte Jerozolimskie, Marszałkowska i centrum miasta
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób w aucie, jedna trzeźwa. Kierowcę "odcięło"
Okolice
KORKY2
Drogowy paraliż w dwóch miejscach stolicy
Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej
Zdradziły go śmieci
Wola
Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED
Noc, gęsta mgła i ponad "200" na liczniku
Okolice
Tragiczny wypadek na DK76
Trzy osoby nie żyją, 18 zostało rannych. Długi weekend na drogach
Okolice
Akcja policji na trasie S8
Zasadzka i zatrzymanie na trasie S8
Okolice
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
Okolice
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
Śródmieście
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR
Ochota
Dendrolog w pracy
Żoliborz ma swojego dendrologa, podjął pierwszą decyzję o wycince
Żoliborz
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Ksiądz potrącił nastolatkę i uciekł. Apelacje po wyroku
Okolice
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Przebudują "niefunkcjonalne" skrzyżowanie
Ursynów
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
Okolice
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
Okolice
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
Ursynów
Flagi zostały zerwane z budynków na warszawskich Bielanach
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
Śródmieście
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Okolice
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
Mokotów
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki