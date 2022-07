Warszawskie plaże nad Wisłą. Gdzie wypocząć latem na złocistym piasku

czytaj dalej

Trwa sądowy spór stołecznego ratusza i organizatora Marszu Powstania Warszawskiego. Narodowcy chcą, by ich wydarzenie miało status cyklicznego, co podważa miasto. - 1 sierpnia to moment, gdy o godzinie 17 powinniśmy wszyscy stanąć na minutę ciszy i oddać się zadumie. To nie jest moment do tego, żeby demonstrować swoje poglądy polityczne. Od tego są inne dni - stwierdził prezydent Rafał Trzaskowski i ocenił, że w poprzednich latach podczas marszu "widzieliśmy mnóstwo gorszących scen".