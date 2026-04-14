Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Zasypani odpadami. Problemy z odbiorem śmieci w kolejnej dzielnicy

|
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Rafał Trzaskowski o zmianie operatorów i śmieciowym problemie w Wawrze
Źródło: TVN24
Praga Południe to kolejna dzielnica, której mieszkańcy zmagają się z problemem zalegających w altanach i kubłach odpadów. Tak, jak w innych częściach miasta, powodem jest zmiana operatora odpowiedzialnego za wywóz śmieci.

Na początku kwietnia informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o problemach mieszkańców Wawra, Rembertowa i Wesołej z odbiorem odpadów. Do dzielnicowych urzędów zaczęły spływać skargi związane ze zmienionym nagle harmonogramem, niewystarczającą liczbą pojemników i w efekcie z zalegającymi na posesjach śmieciami.

Okazało się, że problem wynika ze zmiany podmiotu odpowiedzialnego za ich odbiór. Do 31 marca w trzech dzielnicach - Wawrze, Rembertowie i Wesołej za śmieci odpowiadała firma Lekaro. Od 1 kwietnia operatorem zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, wygrywając przetarg na 144 miliony złotych. MPO obsługuje jeszcze osiem dzielnic: Śródmieście, Ochotę, Wolę, Bemowo, Ursus, Włochy, Ursynów, Wilanów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów

Artur Węgrzynowicz
Śmieciowy problem w trzech dzielnicach. Po zmianie operatora

Alicja Glinianowicz

Praga Południe dotknięta śmieciowym problemem

Na początku tego tygodnia otrzymaliśmy podobny sygnał z Pragi Południe, której MPO swoim zasięgiem nie obejmuje. Na zdjęciu nadesłanym redakcji widać przepełnione pomieszczenie na odpady w budynku osiedla Saska na Gocławiu. Śmieci jest tak dużo, że mieszkańcy są zmuszeni zostawiać je na schodach prowadzących do altany. Takich miejsc w dzielnicy jest znacznie więcej.

Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Źródło: TVN24

- Temat jest oczywiście dzielnicy znany. Otrzymujemy liczne sygnały od mieszkańców w tej kwestii - przyznaje Michał Szweycer z biura prasowego ratusza na Pradze Południe. - Pozostajemy w tej sprawie w stałym kontakcie ze stołecznym Biurem Gospodarki Odpadami - wyjaśnił.

Od 1 kwietnia Praga Południe również zmieniła operatora, który odbiera odpady. Została nią firma BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz, PARTNER sp. z o.o. sp.k. i EKO-BYŚ sp. z o.o.

- W początkowym okresie może dochodzić do opóźnień, ale są to jedynie przejściowe niedogodności, które powinny zostać wyeliminowane jeszcze w pierwszym miesiącu obsługi. W zabudowie wielorodzinnej brak odbioru odpadów może wynikać z nieprzekazania przez właścicieli nieruchomości kluczy lub pilotów, co uniemożliwia dostęp do miejsc gromadzenia odpadów - wyjaśnia Marzena Gawkowska z biura prasowego stołecznego ratusza.

- Wszelkie reklamacje związane z brakiem odbioru odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu należy zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 - wskazuje urzędniczka.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Odpady
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Okolice
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel
Okolice
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
Okolice
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
Śródmieście
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
Okolice
Ukradł datki z kościoła i uciekł
Wyniósł z kościoła skarbonę z datkami. Ukrył się w truskawkach
Okolice
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
Okolice
Zderzenie auta z motocyklem
Motocyklista w szpitalu po wypadku z udziałem znanego muzyka
Okolice
Oszustwo "na policjanta". Sprawca został aresztowany
Podawali się za policjanta i prokuratora. 88-latek stracił pieniądze
Okolice
Zderzenie trzech aut na Ursynowie
Trzy auta zderzyły się na Ursynowie
Ursynów
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Tragiczny wypadek podczas wyprzedzania. Pijany kierowca uderzył w drzewo
Okolice
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny alarmowe na Woli
Śródmieście
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
Bielany
Ukrył się przed policją na strychu zawinięty w dywan
By ukryć się przed policją, zawinął się w dywan
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Koszmarny wypadek w Łomiankach, dwie ofiary
Okolice
Policjanci odzyskali auto, zanim właściciel zauważył jego zniknięcie
Złodziej miał pecha, a policja nosa
Okolice
Myśleli, że jest pijany. Mężczyzna potrzebował pomocy medycznej
Kierowca autobusu wezwał strażników do "pijanego". Alkomat pokazał zero promili
Praga Południe
Morsy zakończyły sezon pod Warszawą
Zimna kąpiel w szczytnym celu. Rekordowa sztafeta morsów nad Świdrem
Okolice
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo
Uderzył w drzewo i dachował. Prawo jazdy miał od czterech miesięcy
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany na drodze wyjazdowej z Puław w kierunku Lublina
Od haraczy po handel bronią. Spektakularne zatrzymanie gangstera
Mokotów
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Łuczynów
Zderzenie koło Kozienic. Trzy osoby trafiły do szpitala
Okolice
Wypadek pod Piasecznem, kierujący uderzył w latarnię
Wypadek pod Piasecznem. Kierowca uderzył w słup i dachował
Okolice
Restauracja "Gama", 31 marca 1999
Jest decyzja w sprawie największej egzekucji polskiej mafii
Katarzyna Kędra
Remont linii otwockiej i komunikacja zastępcza
Dwa tygodnie bez pociągów. Zaczynają się ogromne utrudnienia
Okolice
Interwencja policji na Moście Siekierkowskim w Warszawie
Zatrzymali go na moście. Kierowca prowadził relację i ignorował polecenia
Praga Południe
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Rejsy Motylkowe wracają nad Wisłę
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki