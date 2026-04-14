Praga Południe Zasypani odpadami. Problemy z odbiorem śmieci w kolejnej dzielnicy Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski o zmianie operatorów i śmieciowym problemie w Wawrze

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku kwietnia informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o problemach mieszkańców Wawra, Rembertowa i Wesołej z odbiorem odpadów. Do dzielnicowych urzędów zaczęły spływać skargi związane ze zmienionym nagle harmonogramem, niewystarczającą liczbą pojemników i w efekcie z zalegającymi na posesjach śmieciami.

Okazało się, że problem wynika ze zmiany podmiotu odpowiedzialnego za ich odbiór. Do 31 marca w trzech dzielnicach - Wawrze, Rembertowie i Wesołej za śmieci odpowiadała firma Lekaro. Od 1 kwietnia operatorem zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, wygrywając przetarg na 144 miliony złotych. MPO obsługuje jeszcze osiem dzielnic: Śródmieście, Ochotę, Wolę, Bemowo, Ursus, Włochy, Ursynów, Wilanów.

Praga Południe dotknięta śmieciowym problemem

Na początku tego tygodnia otrzymaliśmy podobny sygnał z Pragi Południe, której MPO swoim zasięgiem nie obejmuje. Na zdjęciu nadesłanym redakcji widać przepełnione pomieszczenie na odpady w budynku osiedla Saska na Gocławiu. Śmieci jest tak dużo, że mieszkańcy są zmuszeni zostawiać je na schodach prowadzących do altany. Takich miejsc w dzielnicy jest znacznie więcej.

Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu

- Temat jest oczywiście dzielnicy znany. Otrzymujemy liczne sygnały od mieszkańców w tej kwestii - przyznaje Michał Szweycer z biura prasowego ratusza na Pradze Południe. - Pozostajemy w tej sprawie w stałym kontakcie ze stołecznym Biurem Gospodarki Odpadami - wyjaśnił.

Od 1 kwietnia Praga Południe również zmieniła operatora, który odbiera odpady. Została nią firma BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz, PARTNER sp. z o.o. sp.k. i EKO-BYŚ sp. z o.o.

- W początkowym okresie może dochodzić do opóźnień, ale są to jedynie przejściowe niedogodności, które powinny zostać wyeliminowane jeszcze w pierwszym miesiącu obsługi. W zabudowie wielorodzinnej brak odbioru odpadów może wynikać z nieprzekazania przez właścicieli nieruchomości kluczy lub pilotów, co uniemożliwia dostęp do miejsc gromadzenia odpadów - wyjaśnia Marzena Gawkowska z biura prasowego stołecznego ratusza.

- Wszelkie reklamacje związane z brakiem odbioru odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu należy zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 - wskazuje urzędniczka.