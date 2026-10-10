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Praga Południe

Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku nożem w szkole policealnej w Warszawie

Mikołaj Gątkiewicz
Katarzyna Kędra
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj GątkiewiczOprac. Katarzyna Kędra
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zatrzymanie
Policja o ataku z użyciem ostrego narzędzia na Mińskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
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21-letnia kobieta, która w sobotę w szkole przy ul. Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem trzy osoby, usłyszała w niedzielę zarzuty - poinformowała na X praska komenda policji. Została tymczasowo aresztowana.

"Zatrzymana wczoraj w szkole przy ul. Mińskiej 21-latka dziś w prokuraturze usłyszała pięć zarzutów" - przekazała komenda rejonowa policji z warszawskiej Pragi Południe. Są to: usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności policjantki oraz kierowanie gróźb karalnych.

Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące miesięcy.

Atak w szkole, napastniczka obezwładniona przez pracownika

Do zdarzenia doszło w sobotę 10 października w zespole szkół policealnych przy ul. Mińskiej w Warszawie, przed sekretariatem.- Napastniczką była 21-letnia uczennica tej szkoły, która zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat -

- Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia - mówił.

- Nóż odebrał kobiecie pracownik uczelni, została ona obezwładniona - relacjonował policjant. Napastniczka została zatrzymana. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że atak nie był zaplanowany.

- Sprawczyni została zatrzymana - powiedział kom. Wiśniewski. - Sprawczyni i osoby poszkodowane to Polki - dodał. Lżej ranne kobiety zostały przesłuchane po zdarzeniu.

Policjanci nie łączą zdarzenia z innymi atakami z użyciem noży, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu.

Interwencja policji na ul. Mińskiej
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Interwencja policji na ul. Mińskiej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Policja: zatrzymana to uczennica pierwszej klasy

W sobotę Komenda Stołeczna Policji napisała we wpisie w portalu X, że zgłoszenie o "ugodzeniu nożem" wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 12.30. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki" - podano.

Policja podała, że zaatakowana 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Podkreślono, że kobiety nie znały się wcześniej.

17-latka - jak czytamy - trafiła do szpitala z ranami ciętymi lewej ręki, a jej stan nie zagraża życiu. "Obrażeń doznała również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu" - dodano.

Pierwszą informację o działaniach służb przy ulicy Mińskiej 25 otrzymaliśmy na Kontakt24.

Źródło: PAP, Kontakt24, tvnwarszawa.pl, TVN24
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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