Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku nożem w szkole policealnej w Warszawie
"Zatrzymana wczoraj w szkole przy ul. Mińskiej 21-latka dziś w prokuraturze usłyszała pięć zarzutów" - przekazała komenda rejonowa policji z warszawskiej Pragi Południe. Są to: usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności policjantki oraz kierowanie gróźb karalnych.
Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące miesięcy.
Atak w szkole, napastniczka obezwładniona przez pracownika
Do zdarzenia doszło w sobotę 10 października w zespole szkół policealnych przy ul. Mińskiej w Warszawie, przed sekretariatem.- Napastniczką była 21-letnia uczennica tej szkoły, która zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat -
- Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia - mówił.
- Nóż odebrał kobiecie pracownik uczelni, została ona obezwładniona - relacjonował policjant. Napastniczka została zatrzymana. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że atak nie był zaplanowany.
- Sprawczyni została zatrzymana - powiedział kom. Wiśniewski. - Sprawczyni i osoby poszkodowane to Polki - dodał. Lżej ranne kobiety zostały przesłuchane po zdarzeniu.
Policjanci nie łączą zdarzenia z innymi atakami z użyciem noży, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu.
Policja: zatrzymana to uczennica pierwszej klasy
W sobotę Komenda Stołeczna Policji napisała we wpisie w portalu X, że zgłoszenie o "ugodzeniu nożem" wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 12.30. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki" - podano.
Policja podała, że zaatakowana 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Podkreślono, że kobiety nie znały się wcześniej.
17-latka - jak czytamy - trafiła do szpitala z ranami ciętymi lewej ręki, a jej stan nie zagraża życiu. "Obrażeń doznała również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu" - dodano.
Pierwszą informację o działaniach służb przy ulicy Mińskiej 25 otrzymaliśmy na Kontakt24.