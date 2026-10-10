Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku nożem w szkole policealnej w Warszawie

Policja o ataku z użyciem ostrego narzędzia na Mińskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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"Zatrzymana wczoraj w szkole przy ul. Mińskiej 21-latka dziś w prokuraturze usłyszała pięć zarzutów" - przekazała komenda rejonowa policji z warszawskiej Pragi Południe. Są to: usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności policjantki oraz kierowanie gróźb karalnych.

Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące miesięcy.

Zatrzymana wczoraj w szkole przy ul. Mińskiej 21-latka dziś w prokuraturze usłyszała 5 zarzutów. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Sąd zastosował tymczasowy trzymiesięczny areszt wobec podejrzanej. pic.twitter.com/WSBNI02UX5 — Policja Praga Południe (@KrpVII) October 11, 2026 Rozwiń Źródło: X/Policja Praga Południe

Atak w szkole, napastniczka obezwładniona przez pracownika

Do zdarzenia doszło w sobotę 10 października w zespole szkół policealnych przy ul. Mińskiej w Warszawie, przed sekretariatem.- Napastniczką była 21-letnia uczennica tej szkoły, która zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat -

- Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia - mówił.

- Nóż odebrał kobiecie pracownik uczelni, została ona obezwładniona - relacjonował policjant. Napastniczka została zatrzymana. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że atak nie był zaplanowany.

- Sprawczyni została zatrzymana - powiedział kom. Wiśniewski. - Sprawczyni i osoby poszkodowane to Polki - dodał. Lżej ranne kobiety zostały przesłuchane po zdarzeniu.

Policjanci nie łączą zdarzenia z innymi atakami z użyciem noży, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu.

Interwencja policji na ul. Mińskiej Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Interwencja policji na ul. Mińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Policja: zatrzymana to uczennica pierwszej klasy

W sobotę Komenda Stołeczna Policji napisała we wpisie w portalu X, że zgłoszenie o "ugodzeniu nożem" wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 12.30. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki" - podano.

Policja podała, że zaatakowana 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Podkreślono, że kobiety nie znały się wcześniej.

17-latka - jak czytamy - trafiła do szpitala z ranami ciętymi lewej ręki, a jej stan nie zagraża życiu. "Obrażeń doznała również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu" - dodano.

🚨 Policjanci zatrzymali 21-letnią kobietę, która zaatakowała nożem 17-latkę na terenie szkoły policealnej przy ul. Mińskiej w Warszawie.



Zgłoszenie o ugodzeniu nożem wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godz. 12:30. Policjanci pojawili się na… pic.twitter.com/Xsge8j80qo — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 10, 2026 Rozwiń

Pierwszą informację o działaniach służb przy ulicy Mińskiej 25 otrzymaliśmy na Kontakt24.