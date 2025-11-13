Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Zaginął ksiądz z parafii w Aninie. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Stołeczni policjanci poszukują zaginionego Marka Wodawskiego. To duchowny, który pełni posługę w parafii w warszawskim Aninie. W piątek, 7 listopada, wieczorem wyszedł z mieszkania i od tamtej pory nie wrócił, nie nawiązał też kontaktu z bliskimi.

O zaginięciu duchownego poinformowała w czwartek diecezja warszawsko-praska. Jak czytamy w komunikacie, chodzi o księdza Marka Wodawskiego z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. To kapłan posługujący w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie.

"Ostatni raz był widziany 7 listopada 2025 roku" - przekazał ksiądz Dawid Sychowski, rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Zaapelował też do wszystkich osób, mogących mieć informacje o pomocne w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego o kontakt z policją.

Komunikat diecezji warszawsko-praskiej
Komunikat diecezji warszawsko-praskiej

Policja szuka zaginionego duchownego

Sprawą zaginięcia 44-latka zajmuje się Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII. "Mężczyzna 7 listopada 2025 roku około godziny 19.30 wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej i do chwili obecnej nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich" - informuje młodszy inspektor Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka KRP Warszawa VII.

Policja opublikowała wizerunek mężczyzny. Podaje także jego rysopis: 175 centymetrów wzrostu, normalna budowa ciała, włosy ciemne krótkie, wiek z wyglądu 45 lat. W chwili zaginięcia był ubrany w czerwoną bluzę oraz niebieskie spodnie jeansowe.

Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

"Prosimy o pomoc wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu mężczyzny" - apeluje policjantka.

Z funkcjonariuszami można skontaktować się, dzwoniąc pod numery komendy przy ulicy Grenadierów: (47) 723-76-30, w godz. 8.00-16.00, całodobowo (47) 723-76-55. Można również zwrócić się do najbliższej jednostki policji, na numer alarmowy 112 lub ewentualnie przesłać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl.

Kim jest ksiądz Marek Wodawski?

Ksiądz Marek Wodawski jest kapłanem posługującym w parafii przy ulicy Rzeźbiarskiej w Aninie. Prowadzi także działalność naukową, jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii oraz magistrem teologii, autorem publikacji naukowych, artykułów popularnonaukowych i książek.

W jego biogramie na stronie parafii czytamy, że "prowadzi badania z zakresu katolickiej nauki społecznej, socjologii gospodarki, migracji oraz socjologii narodu".

Minister nauki odznaczył go w 2023 roku medalem Komisji Edukacji Narodowej.

pc

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

