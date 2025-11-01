Kluczowe fakty:

Olga Łuczyńska 22 sierpnia 1999 roku jedzie się na spotkanie z chłopakiem. Podwozi ją mama. Gdy 16-latka nie wraca na noc, rodzice zgłaszają sprawę policji.

Dziewczyna kontaktuje się z rodzicami telefonicznie i informuje, że jest w Kamieniu Pomorskim i że wróci z końcem wakacji. Rodzice dziewczyny słyszą od policji, że nastolatka sama wróci do domu za kilka dni.

W październiku mama zaginionej odbiera połączenie z numeru zastrzeżonego. Chłopak Olgi informuje ją, że się pokłócili i nie wie, gdzie jest jej córka.