Praga Południe

Finał WOŚP w Warszawie. Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Już w niedzielę WOŚP zagra o "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"
Źródło: TVN24
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. W Warszawie atrakcje, związane z finałem startują już dzień wcześniej - w sobotę 24 stycznia. Będzie można wsiąść na diabelski młyn i nauczyć się pierwszej pomocy. W sobotę na ulicę wyruszą biegacze, a w niedzielę ze sceny popłynie muzyka.

WOŚP w Warszawie - atrakcje 24 stycznia

To właśnie od soboty 24 stycznia dostępne będzie miasteczko WOŚP, położone na błoniach stadionu Narodowego. W sobotę działać będzie w godzinach od 10 do 20.

W miasteczku, na odwiedzających czeka edukacja i rozrywka. Będzie można wsiąść na diabelski młyn, a także nauczyć się pierwszej pomocy w namiocie "Ratujemy i uczymy Ratować". Dostępne będą też konsultacje z dietetykiem i możliwość wykonania bezpłatnych badań oraz uzyskania pomocy psychologicznej.

Znajdzie się również coś dla najmłodszych, będzie dostępna karuzela dla dzieci.

Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24

Dla lubiących zdjęcia dostępna będzie strefa "Nieskończone dobro". Jest to przestrzeń, w której światło, lustra i świetlne elementy tworzą efekt nieskończoności, multiplikacji i pulsującej energii. "To miejsce, które przyciąga, zachwyca i automatycznie zaprasza do wykonania zdjęcia – takie ujęcie chce się potem pokazać światu" - czytamy na stornie WOŚP.

Z miasteczka będzie można również wyjść z upominkami. Dostępne będą pamiątkowe żetony. Orkiestrowe zakupy będzie można zrobić w SiemaShopie, czynnym w sobotę w godz. 10-20 i w niedzielę w godz. 10-22. 

Ciepło w mroźną zimę zapewni gorąca czekolada, będzie też serwowana aromatyczna kawa, która dodaje energii i realnie wspiera wspólne granie dla dobra innych.

Także w sobotę wystartuje bieg "Policz się z Cukrzycą!". Uczestnicy zbiorą się na błoniach stadionu Narodowego. O 11.30 rozpocznie się rozgrzewka, a o 12 zawodnicy ruszą w trasę. Będzie ona liczyć pięć kilometrów, a start i meta biegu znajdzie się przy scenie 34. Finału WOŚP na błoniach stadionu Narodowego, uczestnicy przebiegną mostem Świętokrzyskim.

Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
Owsiak: to jest nasz największy sukces
TVN24
Światełko do Nieba
Kiedy tegoroczny Finał WOŚP? Orkiestra zagra dla "zdrowych brzuszków"
TVN24

WOŚP w Warszawie - najlepsze koncerty 25 stycznia

W niedzielę od wczesnych godzin porannych będzie można odwiedzić studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie finał akcji. 25 stycznia miasteczko WOŚP - wraz z atrakcjami - będzie czynne od 10 do 22.

Niedziela będzie dniem, wypełnionym muzyką. O godzinie 14 rozpocznie się koncert plenerowy, a o 20 podziwiać będzie można Światełko do Nieba.

Na scenie wystąpi 12 wykonawców:

14:00 – Lanberry 14:40 – Łydka Grubasa 15:20 – IGO 16:00 – Nocny Kochanek 16:40 – LemON 17:20 – Lor 18:00 – Happysad 18:40 – Dżem 19:25 – Ich Troje 20:00 – Światełko do Nieba 20:15 – Myslovitz 20:50 – Hel'enine Oči 21:30 – Tabu

Aukcje TVN Warner Bros. Discovery dla WOŚP
Żużlowy rarytas, spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara
Tomasz-Marcin Wrona
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
TVN24
Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy
Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy
TVN24

Dla kogo gra WOŚP w tym roku?

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

W zeszłym roku WOŚP wsparł oddziały onkologiczne i hematologiczne
"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"
TVN24
Kosmos gra z WOŚP
Kosmos gra dla WOŚP. Naukowcy otwierają drzwi do centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej
Hubert Kijek
Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich
TVN24

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WOŚP WOŚP 2026 Sport i rekreacja w Warszawie
