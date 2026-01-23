Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi

Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak
Bilety na przejazdy Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową czy rejs do Serocka, podróż zabytkowym tramwajem oraz wizyta z przewodnikiem po siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego. Te i inne atrakcje oferowane przez stołecznych przewoźników znalazły się na tegorocznych aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stołeczne zoo daje z kolei możliwość nadania imienia nowonarodzonemu myszojeleniowi.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Tegoroczny 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego najmłodszych pacjentów oraz nowoczesne wyposażenie szpitali pediatrycznych.

Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej włączają się do zbiórki. Na aukcjach będzie można wylicytować pakiet biletów dla czterech osób na przejazd Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową, pakiet biletów dla czterech osób na rejs do Serocka, pakiet gadżetów i plakat Warszawskiego Transportu Publicznego. Zwycięzcy dwóch aukcji spędzą Dzień w Zarządzie Transportu Miejskiego. Zobaczą m.in. codzienną pracę centrali ruchu oraz punktu obsługi pasażerów.

Do wylicytowania dzień w siedzibie ZTM
Do wylicytowania dzień w siedzibie ZTM
Źródło: ZTM

Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje

W dniu Finału WOŚP, w niedzielę 25 stycznia na trasę wyjadą zabytkowe tramwaje. Wagony oznaczone numerem 34T połączą plac Narutowicza z centrum miasta i sceną przy Stadionie Narodowym. Przejazd jest darmowy, a w środku będzie można spotkać pasjonatów kwestujących z puszkami.

Trasa linii 34T: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA.

Oprócz linii specjalnej, transportowcy przyłączyli się do cieszących się popularnością charytatywnych aukcji. W ramach sztabu Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej wystawione zostały aukcje KMKM, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Spółki POLREGIO, a nawet atrakcje przygotowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Już w niedzielę WOŚP zagra o "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"
Źródło: TVN24

Przejazd w kabinie maszynisty

"Szybka Kolej Miejska na aukcję przeznaczyła pakiet oferujący przejazd w kabinie maszynisty pociągu SKM, zwiedzanie na co dzień niedostępnej dla osób postronnych bocznicy kolejowej Warszawa-Wola (do 10 osób) oraz pamiątkowe, dziś już wycofane z obiegu tablice relacyjne. To propozycja nie tylko dla miłośników i miłośniczek kolei, ale dla wszystkich, którzy chcą przeżyć coś wyjątkowego i jednocześnie wesprzeć 34. Finał WOŚP" - przekazuje w komunikacie ZTM. Licytować można tutaj>>

Tramwaje Warszawskie zapraszają na pętlę Aleja Zieleniecka (w rejonie Teatru Powszechnego), gdzie w godzinach 13-19 w stojącym tramwaju Hyundai odbywać się będą pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami, wykonywane przez instruktorów pierwszej pomocy Tramwajów Warszawskich.

Oprócz tego w rejonie tramwaju serwowane będą: kawa, herbata i gorąca czekolada. We współpracy z dzielnicą Białołęka uruchomiona zostanie tramwajowa linia specjalna B, obsługiwana tramwajem zabytkowym, która będzie kursować w godzinach 10-18 na trasie: METRO MŁOCINY – Most Marii Skłodowskiej-Curie – Trakt Nadwiślański – Światowida – WINNICA.

Trwają też aukcje Tramwajów Warszawskich:

Przejazd najstarszym wagonem biorącym udział w Paradzie Tramwajów podczas Festiwalu Tramwajów, organizowanego w ramach Nocy Muzeów 2026>>

Statuetka z zabytkowej szyny tramwajowej z 1938 roku z ul. Śniadeckich>>

Zwiedzanie budowy pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w Warszawie>>

Kolacja w tramwaju promocyjnym z Michałem Kolendą, kapitanem koszykarskiej Legii Warszawa, oraz Andrzejem Plutą, reprezentantem Polski i zawodnikiem Legii Kosz>>

Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Fragment trzeciej szyny

Dzielnica Ursynów wraz ze Spółką Metro Warszawskie przygotowała wyjątkową licytację: fragment trzeciej szyny.

"Zwycięzca aukcji otrzyma fragment oryginalnej szyny zasilającej, wyprodukowanej i zamontowanej na początku lat 90. na odcinku pierwszej linii pomiędzy Kabatami a Politechniką. W skład zestawu wchodzą także symboliczne kotyliony w barwach Warszawy, które ozdabiały rocznicową mozaikę, odsłoniętą 7 kwietnia 2025 roku na stacji Wilanowska z okazji 30-lecia uruchomienia metra" - podaje ZTM.

Bizon przed Muzeum Narodowym

Miejskie Zakłady Autobusowe organizują specjalną linię W34, która odbędzie kurs z zajezdni przy ul. Stalowej do Muzeum Narodowego. Linia będzie obsługiwana zabytkowym Ikarusem 280 Bizon. Bizon ten będzie stał od 10 do 16 przed Muzeum Narodowym, pełniąc funkcję skarbonki. W środku zaplanowano muzykę na żywo, a na zewnątrz atrakcją będzie fotobudka.

Na licytację MZA wystawia tablice kierunkowe linii W34.

Do aukcji dołączyło też stołeczne zoo.

"Wiadomość o narodzinach myszojelenia w Warszawskim ZOO stała się lekkim viralem, tak samo jak aukcja dla WOŚP, w której możecie wylicytować nadanie imienia naszemu maluszkowi! Maleństwo dopiero rozpoczyna swoją życiową przygodę, dlatego wybrane imię na stałe zapisze się w historii ZOO i stanie się częścią opowieści o tym wyjątkowym zwierzaku. Zwycięzca licytacji otrzyma dedykowany certyfikat nadania imienia kanczylowi z Warszawskiego ZOO" - czytamy w poście na Facebooku.

Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi
Dowiedz się więcej:

Ma nogi cienkie jak ołówek, ale bronić się potrafi

Praga Północ

Link do licytacji>>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Osobisty egzemplarz scenariusza do filmu "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego
Osobisty egzemplarz scenariusza do filmu "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego
TVN24
Aukcje TVN Warner Bros. Discovery dla WOŚP
Spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara, dzień na planie serialu
Tomasz-Marcin Wrona
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij:
TAGI:
WOŚPWOŚP 2026
Czytaj także:
Skutki wypadku na Wirażowej
Wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody, pędził bez prawa jazdy
Włochy
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
Okolice
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Jedno nie zdążyło przebiec przed autem
Okolice
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
Okolice
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
Mokotów
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
Okolice
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo
Okolice
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
Śródmieście
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
Praga Południe
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Pawilon i magazyn wypełnione podrabianymi torebkami
Okolice
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
Ochota
Śmiertelny wypadek koło Płocka
Czołowe zderzenie pod Płockiem. 33-latek nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
Okolice
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Okolice
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
Okolice
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
Okolice
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka "stała się balastem", umierała w cierpieniu. Matka skazana
Okolice
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Chciał się zameldować, zostanie deportowany
Mokotów
Zabytkowy tramwaj linii M
Zmiany w ruchu drogowym, więcej kursów komunikacji miejskiej i zabytkowe tramwaje
Komunikacja
Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu (zdjęcie ilustracyjne)
Kontrolerzy ponownie pojawią się w schroniskach dla zwierząt
Okolice
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety znaleźli w zaspie
Okolice
Policjant zauważył mężczyznę leżącego na poboczu
Przy drodze leżał zamarzający mężczyzna
Okolice
Wypadek w Marysinie Wawerskim
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków
Ulice
Zabytkowy Spichlerz w Nowym Dworze Mazowieckim
Był zamkiem w "Panu Tadeuszu". Nikt nie chciał go kupić
Artur Węgrzynowicz
Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Zignorowała znak "stop", akurat nadjeżdżał pociąg
Okolice
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza. Musieli go odkuwać
Okolice
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Auto wpadło na chodnik
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki