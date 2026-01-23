Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Tegoroczny 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego najmłodszych pacjentów oraz nowoczesne wyposażenie szpitali pediatrycznych.

Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej włączają się do zbiórki. Na aukcjach będzie można wylicytować pakiet biletów dla czterech osób na przejazd Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową, pakiet biletów dla czterech osób na rejs do Serocka, pakiet gadżetów i plakat Warszawskiego Transportu Publicznego. Zwycięzcy dwóch aukcji spędzą Dzień w Zarządzie Transportu Miejskiego. Zobaczą m.in. codzienną pracę centrali ruchu oraz punktu obsługi pasażerów.

Do wylicytowania dzień w siedzibie ZTM Źródło: ZTM

Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje

W dniu Finału WOŚP, w niedzielę 25 stycznia na trasę wyjadą zabytkowe tramwaje. Wagony oznaczone numerem 34T połączą plac Narutowicza z centrum miasta i sceną przy Stadionie Narodowym. Przejazd jest darmowy, a w środku będzie można spotkać pasjonatów kwestujących z puszkami.

Trasa linii 34T: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA.

Oprócz linii specjalnej, transportowcy przyłączyli się do cieszących się popularnością charytatywnych aukcji. W ramach sztabu Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej wystawione zostały aukcje KMKM, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Spółki POLREGIO, a nawet atrakcje przygotowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Już w niedzielę WOŚP zagra o "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" Źródło: TVN24

Przejazd w kabinie maszynisty

"Szybka Kolej Miejska na aukcję przeznaczyła pakiet oferujący przejazd w kabinie maszynisty pociągu SKM, zwiedzanie na co dzień niedostępnej dla osób postronnych bocznicy kolejowej Warszawa-Wola (do 10 osób) oraz pamiątkowe, dziś już wycofane z obiegu tablice relacyjne. To propozycja nie tylko dla miłośników i miłośniczek kolei, ale dla wszystkich, którzy chcą przeżyć coś wyjątkowego i jednocześnie wesprzeć 34. Finał WOŚP" - przekazuje w komunikacie ZTM. Licytować można tutaj>>

Tramwaje Warszawskie zapraszają na pętlę Aleja Zieleniecka (w rejonie Teatru Powszechnego), gdzie w godzinach 13-19 w stojącym tramwaju Hyundai odbywać się będą pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami, wykonywane przez instruktorów pierwszej pomocy Tramwajów Warszawskich.

Oprócz tego w rejonie tramwaju serwowane będą: kawa, herbata i gorąca czekolada. We współpracy z dzielnicą Białołęka uruchomiona zostanie tramwajowa linia specjalna B, obsługiwana tramwajem zabytkowym, która będzie kursować w godzinach 10-18 na trasie: METRO MŁOCINY – Most Marii Skłodowskiej-Curie – Trakt Nadwiślański – Światowida – WINNICA.

Trwają też aukcje Tramwajów Warszawskich:

Przejazd najstarszym wagonem biorącym udział w Paradzie Tramwajów podczas Festiwalu Tramwajów, organizowanego w ramach Nocy Muzeów 2026>>

Statuetka z zabytkowej szyny tramwajowej z 1938 roku z ul. Śniadeckich>>

Zwiedzanie budowy pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w Warszawie>>

Kolacja w tramwaju promocyjnym z Michałem Kolendą, kapitanem koszykarskiej Legii Warszawa, oraz Andrzejem Plutą, reprezentantem Polski i zawodnikiem Legii Kosz>>

Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP Źródło: Tramwaje Warszawskie

Fragment trzeciej szyny

Dzielnica Ursynów wraz ze Spółką Metro Warszawskie przygotowała wyjątkową licytację: fragment trzeciej szyny.

"Zwycięzca aukcji otrzyma fragment oryginalnej szyny zasilającej, wyprodukowanej i zamontowanej na początku lat 90. na odcinku pierwszej linii pomiędzy Kabatami a Politechniką. W skład zestawu wchodzą także symboliczne kotyliony w barwach Warszawy, które ozdabiały rocznicową mozaikę, odsłoniętą 7 kwietnia 2025 roku na stacji Wilanowska z okazji 30-lecia uruchomienia metra" - podaje ZTM.

Bizon przed Muzeum Narodowym

Miejskie Zakłady Autobusowe organizują specjalną linię W34, która odbędzie kurs z zajezdni przy ul. Stalowej do Muzeum Narodowego. Linia będzie obsługiwana zabytkowym Ikarusem 280 Bizon. Bizon ten będzie stał od 10 do 16 przed Muzeum Narodowym, pełniąc funkcję skarbonki. W środku zaplanowano muzykę na żywo, a na zewnątrz atrakcją będzie fotobudka.

Na licytację MZA wystawia tablice kierunkowe linii W34.

Do aukcji dołączyło też stołeczne zoo.

"Wiadomość o narodzinach myszojelenia w Warszawskim ZOO stała się lekkim viralem, tak samo jak aukcja dla WOŚP, w której możecie wylicytować nadanie imienia naszemu maluszkowi! Maleństwo dopiero rozpoczyna swoją życiową przygodę, dlatego wybrane imię na stałe zapisze się w historii ZOO i stanie się częścią opowieści o tym wyjątkowym zwierzaku. Zwycięzca licytacji otrzyma dedykowany certyfikat nadania imienia kanczylowi z Warszawskiego ZOO" - czytamy w poście na Facebooku.

Link do licytacji>>

