Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Pieniądze zebrane w ramach tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Na błoniach Stadionu Narodowego ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie finał akcji. Prace rozpoczęły się 30 grudnia.

Podczas 34. Finału WOŚP w stolicy odbędą się występy znanych i lubianych artystów. Pojawią się oni na dwóch scenach - tej plenerowej oraz w studiu telewizyjnym. Podczas koncertu plenerowego wystąpią: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči i Tabu.

Tradycyjnie o godzinie 20 planowane jest Światełko do nieba.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993-2024 WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

