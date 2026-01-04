Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie

Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP przy Stadionie Narodowym
Źródło: TVN24
Trwa budowa sceny i studia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu Narodowego. Odbędzie się tam 34. Finał WOŚP. Podajemy listę artystów, którzy wezmą udział w wydarzeniu.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Pieniądze zebrane w ramach tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Hasło finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".  

Na błoniach Stadionu Narodowego ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie finał akcji. Prace rozpoczęły się 30 grudnia.

Podczas 34. Finału WOŚP w stolicy odbędą się występy znanych i lubianych artystów. Pojawią się oni na dwóch scenach - tej plenerowej oraz w studiu telewizyjnym. Podczas koncertu plenerowego wystąpią: Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči i Tabu.

Tradycyjnie o godzinie 20 planowane jest Światełko do nieba.

Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Źródło: TVN24
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Źródło: TVN24
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Źródło: TVN24
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Źródło: TVN24
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Źródło: TVN24
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Źródło: TVN24

WOŚP. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W latach 1993-2024 WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas wysyłki puszek 34. Finału WOŚP z magazynu UPS w Łazach
Kolejny kraj dołącza do WOŚP. Owsiak pokazał nowy plakat
Jerzy Owsiak
Owsiak ogłosił cel 34. Finału WOŚP
Jerzy Owsiak
34. Finał WOŚP. Nowe informacje dla sztabów i wolontariuszy
OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
Autorka/Autor: kk/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

WOŚP
