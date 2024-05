Po alkohol wysłały 14-latkę, bo "wygląda poważniej"

Art. 15 Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 2. osobom do lat 18, (…). art. 43 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. 2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1. 3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.