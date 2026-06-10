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Praga Południe

Waszyngtona będzie węższa. To uratuje kilkaset drzew

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Doraźne prace remontowe przy torowisku w ciągu alei Waszyngtona
Aleja Waszyngtona w Warszawie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Tramwajarze szykują się do przebudowy torowiska w alei Waszyngtona. Kompletnego przeorganizowania wymaga również układ drogowy. Zgodnie z założeniami tory tramwajowe będą poprowadzone po południowej stronie ulicy. Z czterech pasów jezdni zostaną dwa. Zachowanie obecnego układu skutkowałoby wycinką większości drzew wzdłuż torowiska.

Podczas ostatniej sesji rady dzielnicy Pragi Południe spółka Tramwaje Warszawskie przekazała informacje na temat planowanej przebudowy alei Waszyngtona.

Powstały jeszcze w latach 40. XX w. układ ulicy odstaje od współczesnych standardów bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania. Torowisko znajduje się bardzo blisko jezdni, piesi mają do pokonania cztery pasy jezdni, nieoddzielone wyspą. Tory tramwajowe są w złym stanie technicznym, nie mają odwodnienia, co przy większym deszczu powoduje ich zalewanie. Składy poruszają się z mocno ograniczoną prędkością. Prowadzone są doraźne naprawy, ale ta ważna arteria pilnie wymaga poważnej przebudowy.

Zwężona jezdnia

Radny Pragi Południe Adam Jankowski przekazał po posiedzeniu sesji, że odtworzenie ulicy w obecnym przekroju "jest niedopuszczalne prawnie". "Bez usunięcia obu szpalerów drzew nie jest wykonalne pozostawienie czterech pasów jezdni na całej długości. I nie ma tu znaczenia czy będzie czy nie nowa droga rowerowa. Taka jest planowana za szpalerem drzew (miejscami po obu stronach, miejscami tylko po północnej stronie, bo po południowej będzie nią mała Grochowska). Trasę tramwajową zaplanowano poprowadzić po południowej stronie ulicy" - poinformował Jankowski.

Zachowanie obecnego układu alei Waszyngtona skutkowałoby wycinką drzew
Zachowanie obecnego układu alei Waszyngtona skutkowałoby wycinką drzew
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Dodał, że stąd właśnie wynika konieczność zredukowania liczby pasów jezdni po jednym w każdym kierunku.

- Projektant sprawdził w sumie siedem różnych wariantów przebudowy. Za najkorzystniejszy - po analizie wielokryterialnej - uznany został wariant z torowiskiem po południowej stronie i jednojezdniową ulicą po stronie północnej. Kierowcy będą mieli do dyspozycji układ 1/2, czyli po jednym pasie na kierunek z dodatkowymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach - wyjaśnia Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Aleja nie zostanie zwężona na całej długości. - Na odcinku od Saskiej do Ronda Waszyngtona będzie dodatkowy pas ruchu w stronę centrum, tak, by upłynnić ruch na tym najbardziej obciążonym odcinku. Po stronie północnej ulicy zostało zaplanowanych kilka zatok autobusowych. To pozwoli na zachowanie optymalnej płynności ruchu w czasie porannych dojazdów, gdy ruch jest bardziej skondensowany - prognozuje przedstawiciel tramwajarzy.

Wariant alei Waszyngtona do realizacji
Wariant alei Waszyngtona do realizacji
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Kiedy przebudowa?

Aby wybudować zatoki konieczne będzie przesadzenie ośmiu drzew. - W sumie w ramach realizacji konieczne będzie przesadzenie bądź usunięcie od 30 do 40 drzew (na 600 zinwentaryzowanych w obszarze inwestycji), ale głównie w tym miejscu, w którym do Alei Waszyngtona włącza się trasa tramwajowa na Gocław, która będzie powstawać równolegle – tu drzewa wprost kolidują z projektowanym rozjazdem - wskazuje Urbanowicz.

Dla wybranego wariantu zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa. Prace budowlane są zaplanowane na lata 2028-2030. Tramwajarze pozyskali środki na realizację. Jak wylicza radny Jankowski, przebudowa będzie kosztować około 170 milionów złotych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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