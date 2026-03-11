Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Południe

Dołoży się do budowy sali koncertowej, będzie współprowadzić Sinfonię Varsovię

Wizualizacja sali koncertowej
Rafał Trzaskowski przed podpisaniem umowy (wideo archiwalne z 2023 roku)
Źródło: TVN24
W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o sfinalizowaniu umowy o współprowadzeniu przez miasto i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stołecznej Sinfonii Varsovii. Umowa ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia.

- To strategiczne dla nas partnerstwo, ale również zastrzyk finansowy, dlatego że ministerstwo przekaże 180 milionów złotych na budowę nowej sali koncertowej oraz, co równie dla nas ważne, zapewni stałe, coroczne wsparcie finansowe dla orkiestry - powiedział Trzaskowski.

Kolejne miliony na budowę sali koncertowej. Ale wciąż brakuje
Kolejne miliony na budowę sali koncertowej. Ale wciąż brakuje

Piotr Bakalarski

Przypomniał, że już niedługo zakończy się pierwszy etap prac nad nową siedzibą warszawskiej orkiestry polegający na modernizacji trzech zabytkowych budynków od ul. Grochowskiej 272 oraz zagospodarowaniu całej otaczającej przestrzeni. W odnowionych budynkach powstaną dwie małe sale koncertowe oraz sale prób dla orkiestry. Powstaną też kawiarnia połączona z księgarnią muzyczną i restauracja.

Wizualizacja sali koncertowej
Wizualizacja sali koncertowej
Źródło: Sinfonia Varsovia

Drugi etap inwestycji to budowa największej sali koncertowej w Polsce na prawie 2 tys. miejsc. Trzaskowski zaznaczył, że prawdopodobnie wykonawcę tego etapu poznamy w czerwcu tego roku.

Jedna z najnowocześniejszych sal koncertowych w Europie

- Ulica Grochowska zyska architektoniczną perłę, tak bardzo potrzebną nam wszystkich. A do 2030 Praga uzyska jedną z najnowocześniejszych sal koncertowych w Europie, na prawie dwa tysiące miejsc - podkreślił prezydent Warszawy.

Poza salą koncertową w ramach drugiego etapu prac powstaną także przestrzeń do prób i sala kameralna na 400 osób, jak również powierzchnie magazynowe. Wyremontowane zostaną też dwie zabytkowe oficyny.

Wizualizacja sali koncertowej
Wizualizacja sali koncertowej
Źródło: Sinfonia Varsovia

Sinfonia Varsovia działa na arenie międzynarodowej

Sinfonia Varsovia powstała w kwietniu 1984 r. w wyniku powiększenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Instytucja została pomyślana jako centrum muzyczne oparte na przekonaniu, że muzyka jest najbardziej uniwersalną ze sztuk. Jej trzon stanowi orkiestra symfoniczna, której międzynarodowa renoma i wysoki poziom artystyczny są fundamentem działalności. Sinfonia Varsovia działa na arenie międzynarodowej, jednocześnie angażując lokalną społeczność i zachęcając ją do udziału w życiu kulturalnym. W ramach Sinfonii Varsovii działają cztery zespoły kameralne: Sinfonia Varsovia String Quintet, Sinfonia Varsovia Brass, Sinfonia Varsovia Wind Quintet oraz najmłodszy Sinfonia Varsovia Camerata. W 2008 r. Sinfonia Varsovia została samorządową instytucją kultury. Od 2004 r. jej dyrektorem jest Janusz Marynowski.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sinfonia Varsovia

Ministerstwo Kultury Rafał Trzaskowski
