Praga Południe "Była zakrwawiona i miała rozciętą wargę". Jej partner został zatrzymany Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

17.03.2023 | Nowe przepisy dotyczące niebieskiej karty. Przemoc jest nie tylko fizyczna

W sobotę, tuż przed godziną 11, strażnicy miejscy prowadzili w rejonie ulicy Grochowskiej 207 działania związane z nieprzepisowym parkowaniem. W pewnym momencie podszedł do nich przechodzień, alarmując, że widział, jak niedaleko mężczyzna bije kobietę. Funkcjonariusze poszli we wskazanym kierunku.

Po chwili zauważyli siedzącą na ławce parę. "Stan kobiety od razu wzbudził ich niepokój — była zakrwawiona i miała rozciętą wargę" - opisali strażnicy miejscy. Po zapewnieniu bezpieczeństwa kobiecie i uspokojeniu agresywnego mężczyzny, strażnicy wezwali karetkę pogotowia oraz patrol policji.

Dostał Niebieską Kartę

"44-letnia poszkodowana zwierzyła się strażnikom, że przemoc trwa już od dłuższego czasu, dziękując za ich interwencję" - poinformowali strażnicy miejscy.

Kilka minut później na miejsce przyjechała policja. 47-letni mężczyzna został objęty procedurą Niebieskiej Karty w związku z podejrzeniem stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec osoby najbliższej. Policjanci zatrzymali też mężczyznę na 48 godzin.

Poszkodowana kobieta została zabrana do szpitala.