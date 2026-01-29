W pięciu dzielnicach zmienią się firmy odbierające odpady

Właściwa segregacja śmieci wyzwaniem dla Polaków

Od pierwszego kwietnia w pięciu warszawskich dzielnicach zmieni się operator odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych. "Jest to efekt rozstrzygniętego w listopadzie 2025 roku przetargu" - wyjaśnił ratusz w komunikacie. Aktualnym operatorem jest Lekaro sp. z o.o.

Nowi wykonawcy, którzy przejmą obsługę, to: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) – na terenie dzielnic: Rembertów, Wawer i Wesoła oraz Konsorcjum BYŚ – PARTNER – EKO-BYŚ – na terenie dzielnic: Praga-Południe i Praga-Północ.

Wymiana pojemników

Jak poinformował ratusz, firmy rozpoczną ustawianie swoich pojemników na odpady komunalne już w lutym. Proces będzie przebiegał etapami. Najpierw wymienione zostaną one w zabudowie jednorodzinnej, a następnie w zabudowie wielorodzinnej oraz na pozostałych nieruchomościach objętych miejskim systemem gospodarki odpadami.

Dotychczasowe pojemniki firmy Lekaro powinny zostać odebrane do 31 marca 2026 roku.