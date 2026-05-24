Zderzył się z rowerzystką i uciekał pod prąd. Kawałek dalej wjechał w autobus
Do zdarzenia doszło około godziny 14 na ul. Wybrzeże Szczecińskie, na wysokości mostu Poniatowskiego. Zderzyły się tam kierowana przez 24-letniego mężczyznę Toyoty oraz 37-letnia rowerzystka.
Ucieczka po zderzeniu z rowerzystką
"Po zdarzeniu kierowca Toyoty zaczął oddalać się 'pod prąd; w kierunku Al. Poniatowskiego. Sytuację zauważyli funkcjonariusze SOP, którzy poruszali się pojazdem służbowym i podjęli próbę zatrzymania auta, używając sygnałów uprzywilejowania" - opisała interwencję na portalu X Komenda Stołeczna Policji.
Jak dodano we wpisie, mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia i kontynuował niebezpieczną jazdę w kierunku ul. Zielenieckiej. "Na wysokości przystanku autobusowego Rondo Waszyngtona doprowadził do kolejnego zderzenia z inną Toyotą oraz autobusem miejskim" - zrelacjonowała stołeczna policja.
Był pijany, przyznał się do zażycia narkotyku
Po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy SOP kierowca został przekazany policjantom Wydziału Ruchu Drogowego KSP. "Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ponad 1,7 promila w organizmie. Wstępne badanie narkotesterem wykazało również obecność śladowych ilości kokainy i metamfetaminy" - poinformowała komenda.
Stołeczni policjanci dodali, że 24-latek przyznał, że rano zażywał narkotyki. Niewielkie ilości "substancji przypominającej mefedron" znaleziono także w jego aucie.
