Praga Południe Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie w Alei Waszyngtona Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku w Alei Waszyngtona. "Motocyklista wpadł pod tramwaj linii 74. Utrudnienia w obu kierunkach" - napisał internauta.

Informacje te potwierdziły Tramwaje Warszawskie. W zderzeniu brał udział tramwaju linii 74, jadący w kierunku centrum.

- Na miejscu motocykliście jest udzielana pomoc. Nie ma poszkodowanych wśród pasażerów tramwaju - powiedział nam Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Skuter częściowo pod tramwajem

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Jak podał, do zderzenia pomiędzy tramwajem a skuterem doszło na skrzyżowaniu Alei Waszyngtona i ulicy Międzyborskiej. - To zderzenie tramwaju i dostawcy jedzenia na skuterze. Skuter uderzył w przód tramwaju i został wciągnięty częściowo pod skład - opisał reporter.

Ostrzegł, że Aleja Waszyngtona w kierunku centrum oraz torowisko w tym samym kierunku są zablokowane. Zamknięty jest też wyjazd z Międzyborskiej. - Ruch w kierunku Ronda Wiatraczna jest spowolniony i tworzy się korek - dodał reporter.

Na miejscu pracują straż pożarna, policja oraz nadzór ruchu.

Komunikacja na objazdach

Informację o utrudnieniach podał Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Waszyngtona/Międzyborska trwają utrudnienia w kursowaniu linii 9, 74. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - poinformowano.

Tramwaje linii 9, 74 zostały skierowane na trasę: P+R al. Krakowska, rondo Daszyńskiego > Grochowska – al. Zieleniecka – al. Józefa Poniatowskiego…

Linia 135, 311 kursuje: PKP Olszynka Grochowska, Gocław:.. Grochowska – al. Waszyngtona -Międzyborska – Grenadierów…