Praga Południe

Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj

Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W Alei Waszyngtona kierujący skuterem wjechał pod tramwaj linii 74. Kierowcy jednośladu jest udzielana pomoc. Są utrudnienia w ruchu w kierunku centrum.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku w Alei Waszyngtona. "Motocyklista wpadł pod tramwaj linii 74. Utrudnienia w obu kierunkach" - napisał internauta.

Informacje te potwierdziły Tramwaje Warszawskie. W zderzeniu brał udział tramwaju linii 74, jadący w kierunku centrum.

- Na miejscu motocykliście jest udzielana pomoc. Nie ma poszkodowanych wśród pasażerów tramwaju - powiedział nam Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Skuter częściowo pod tramwajem

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Jak podał, do zderzenia pomiędzy tramwajem a skuterem doszło na skrzyżowaniu Alei Waszyngtona i ulicy Międzyborskiej. - To zderzenie tramwaju i dostawcy jedzenia na skuterze. Skuter uderzył w przód tramwaju i został wciągnięty częściowo pod skład - opisał reporter.

Ostrzegł, że Aleja Waszyngtona w kierunku centrum oraz torowisko w tym samym kierunku są zablokowane. Zamknięty jest też wyjazd z Międzyborskiej. - Ruch w kierunku Ronda Wiatraczna jest spowolniony i tworzy się korek - dodał reporter.

Na miejscu pracują straż pożarna, policja oraz nadzór ruchu.

Komunikacja na objazdach

Informację o utrudnieniach podał Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Waszyngtona/Międzyborska trwają utrudnienia w kursowaniu linii 9, 74. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - poinformowano.

Tramwaje linii 9, 74 zostały skierowane na trasę: P+R al. Krakowska, rondo Daszyńskiego > Grochowska – al. Zieleniecka – al. Józefa Poniatowskiego…

Linia 135, 311 kursuje: PKP Olszynka Grochowska, Gocław:.. Grochowska – al. Waszyngtona -Międzyborska – Grenadierów…

Magdalena Gruszczyńska
Czytaj także:
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Zdemolował bariery, zablokował estakadę. Był kompletnie pijany
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar hal. Biegli nie mogą wejść na pogorzelisko
Marihuana, amfetamina i extasy w praskim mieszkaniu (zdj. ilustracyjne)
Akcja w zagłębiu narkotykowym. 34-latek zatrzymany
Praga Północ
Zderzenie na ulicy 11 listopada
Zakleszczył się miedzy dwoma tramwajami
Praga Północ
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
Praga Północ
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
Śródmieście
Nurogęsi przeszły przez Wisłostradę
Zatrzymały ruch na Wisłostradzie. Spacer ptasiej rodziny
Śródmieście
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Od rosyjskiej enklawy do miejskiego osiedla. Pięciu finalistów konkursu architektonicznego
Mokotów
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
Białołęka
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
Praga Północ
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
Śródmieście
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
Atak na Woli
Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn
Wola
Pawilony na bulwarach
Łodzie już pływają po Wiśle, a pawilony świecą pustkami
Piotr Bakalarski
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Trzaskowski o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych: pracujemy nad tym
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku na trasie S7 zginął motocyklista
Skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Wawelską do przebudowy
"Warszawski tetris" przejdzie do historii. Drogowcy mają plan
Ochota
Policjanci z podejrzanym o oszustwo
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
Modernizacja linii otwockiej
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
Rembertów
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Piłkarz w szpitalu, policjant okrzyknięty bohaterem
Ursus
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
Praga Północ
Wypadek na Grochowskiej
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
Praga Południe
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
Mokotów
Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla właściciela psów (zdjęcie ilustracyjne)
Więzili go dwa dni. Areszty dla pięciu mężczyzn
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
Ochota
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki