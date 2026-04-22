Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wypadku w Alei Waszyngtona. "Motocyklista wpadł pod tramwaj linii 74. Utrudnienia w obu kierunkach" - napisał internauta.
Informacje te potwierdziły Tramwaje Warszawskie. W zderzeniu brał udział tramwaju linii 74, jadący w kierunku centrum.
- Na miejscu motocykliście jest udzielana pomoc. Nie ma poszkodowanych wśród pasażerów tramwaju - powiedział nam Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.
Skuter częściowo pod tramwajem
Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Jak podał, do zderzenia pomiędzy tramwajem a skuterem doszło na skrzyżowaniu Alei Waszyngtona i ulicy Międzyborskiej. - To zderzenie tramwaju i dostawcy jedzenia na skuterze. Skuter uderzył w przód tramwaju i został wciągnięty częściowo pod skład - opisał reporter.
Ostrzegł, że Aleja Waszyngtona w kierunku centrum oraz torowisko w tym samym kierunku są zablokowane. Zamknięty jest też wyjazd z Międzyborskiej. - Ruch w kierunku Ronda Wiatraczna jest spowolniony i tworzy się korek - dodał reporter.
Na miejscu pracują straż pożarna, policja oraz nadzór ruchu.
Komunikacja na objazdach
Informację o utrudnieniach podał Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Waszyngtona/Międzyborska trwają utrudnienia w kursowaniu linii 9, 74. Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe" - poinformowano.
Tramwaje linii 9, 74 zostały skierowane na trasę: P+R al. Krakowska, rondo Daszyńskiego > Grochowska – al. Zieleniecka – al. Józefa Poniatowskiego…
Linia 135, 311 kursuje: PKP Olszynka Grochowska, Gocław:.. Grochowska – al. Waszyngtona -Międzyborska – Grenadierów…
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontak24
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl