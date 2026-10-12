Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Doszło do zderzenia dwóch tramwajów, po którym jeden z pojazdów wykoleił się. - Wykolejony tramwaj ma uszkodzony przód i rozbitą boczną szybę. Drugiego nie ma już na miejscu. Pracują tu tramwajarze i nadzór ruchu. W związku ze zdarzeniem tramwaje kierowane są na trasy objazdowe - przekazał po godzinie 14 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl, który był na miejscu.
O utrudnieniach informuje również Zarząd Transportu Miejskiego: "Z powodu zdarzenia i zablokowanego przejazdu przez rondo Wiatraczna, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 9, 22, 24 i 26".
Tramwaje skierowano na trasy objazdowe: -linie 9 i 24 > Gocławek … R.Waszyngtona, al.Zieleniecka zawrotka na pętli Al. Zieleniecka
-linie 3, 6, 22, 26 > Wiatraczna, Gocławek…skrócone do pętli Dw. Wschodni Kijowska (bez zatrzymania).
Jak podano, trwa uruchamianie komunikacji autobusowej "Za Tramwaj" na odcinku: Al. Zieleniecka - Al. Waszyngtona - Rondo Wiatraczna - Grochowska.