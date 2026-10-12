Praga Południe Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił Oprac. Katarzyna Kędra |

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Rondzie Wiatraczna Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Doszło do zderzenia dwóch tramwajów, po którym jeden z pojazdów wykoleił się. - Wykolejony tramwaj ma uszkodzony przód i rozbitą boczną szybę. Drugiego nie ma już na miejscu. Pracują tu tramwajarze i nadzór ruchu. W związku ze zdarzeniem tramwaje kierowane są na trasy objazdowe - przekazał po godzinie 14 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl, który był na miejscu.

Utrudnienia na Rondzie Wiatraczna Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

O utrudnieniach informuje również Zarząd Transportu Miejskiego: "Z powodu zdarzenia i zablokowanego przejazdu przez rondo Wiatraczna, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 9, 22, 24 i 26".

Tramwaje skierowano na trasy objazdowe: -linie 9 i 24 > Gocławek … R.Waszyngtona, al.Zieleniecka zawrotka na pętli Al. Zieleniecka

-linie 3, 6, 22, 26 > Wiatraczna, Gocławek…skrócone do pętli Dw. Wschodni Kijowska (bez zatrzymania).

Jak podano, trwa uruchamianie komunikacji autobusowej "Za Tramwaj" na odcinku: Al. Zieleniecka - Al. Waszyngtona - Rondo Wiatraczna - Grochowska.