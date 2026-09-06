Po zderzeniu bus przewrócił się na bok
Pierwszą informację o wypadku na skrzyżowaniu ulic Międzyborskiej i Grochowskiej otrzymaliśmy na Kontakt24. Redakcja Kontaktu24 o szczegóły zdarzenia zapytała policję. Jej funkcjonariusze pracowali na miejscu.
Zderzenie na Grochowskiej
- Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 16. Doszło do zderzenia samochodu marki Audi z busem. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Jedna osoba została poszkodowana - przekazała podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Źródło: Kontakt24