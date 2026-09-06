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Praga Południe

Po zderzeniu bus przewrócił się na bok

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Zderzenie na Grochowskiej
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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W sobotę na Grochowskiej zdarzyły się dwa auta. Po zderzeniu bus przewrócił się na bok. Jedna osoba została poszkodowana.

Pierwszą informację o wypadku na skrzyżowaniu ulic Międzyborskiej i Grochowskiej otrzymaliśmy na Kontakt24. Redakcja Kontaktu24 o szczegóły zdarzenia zapytała policję. Jej funkcjonariusze pracowali na miejscu.

Zderzenie na Grochowskiej
Zderzenie na Grochowskiej
Zderzenie na Grochowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Grochowskiej
Zderzenie na Grochowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Grochowskiej
Zderzenie na Grochowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

- Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 16. Doszło do zderzenia samochodu marki Audi z busem. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Jedna osoba została poszkodowana - przekazała podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Źródło: Kontakt24
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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