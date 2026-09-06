Praga Południe Po zderzeniu bus przewrócił się na bok Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Pierwszą informację o wypadku na skrzyżowaniu ulic Międzyborskiej i Grochowskiej otrzymaliśmy na Kontakt24. Redakcja Kontaktu24 o szczegóły zdarzenia zapytała policję. Jej funkcjonariusze pracowali na miejscu.

Zderzenie na Grochowskiej Zderzenie na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

- Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 16. Doszło do zderzenia samochodu marki Audi z busem. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Jedna osoba została poszkodowana - przekazała podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.