Zderzenie z dźwigiem, jedna osoba poszkodowana

Zderzenie auta osobowego z dźwigiem Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Zgłoszenie do służb wpłynęło o godzinie 13.19. Doszło do niego na skrzyżowaniu ulicy Zamoyskiego z Targową.

- Dźwig uderzył w auto osobowe, jedna osoba została poszkodowana. Trzy pasy jezdni są zamknięte. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży, łącznie dziewięciu strażaków. Teraz został już jeden zastęp - przekazał nam starszy kapitan Marek Borek-Barej ze stołecznej straży pożarnej.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl doprecyzował, że to dźwig Tramwajów Warszawskich, który jechał do wykolejonego tramwaju na Rondzie Wiatraczna. - Zderzył się z BMW - przekazał.

Zderzenie auta osobowego z dźwigiem Zderzenie z dźwigiem Tramwajów Warszawskich Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie z dźwigiem Tramwajów Warszawskich Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie z dźwigiem Tramwajów Warszawskich Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie z dźwigiem Tramwajów Warszawskich Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie z dźwigiem Tramwajów Warszawskich Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl