Zderzenie z dźwigiem, jedna osoba poszkodowana
Zgłoszenie do służb wpłynęło o godzinie 13.19. Doszło do niego na skrzyżowaniu ulicy Zamoyskiego z Targową.
- Dźwig uderzył w auto osobowe, jedna osoba została poszkodowana. Trzy pasy jezdni są zamknięte. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży, łącznie dziewięciu strażaków. Teraz został już jeden zastęp - przekazał nam starszy kapitan Marek Borek-Barej ze stołecznej straży pożarnej.
Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl doprecyzował, że to dźwig Tramwajów Warszawskich, który jechał do wykolejonego tramwaju na Rondzie Wiatraczna. - Zderzył się z BMW - przekazał.
Zderzenie auta osobowego z dźwigiem
Źródło: tvnwarszawa.pl