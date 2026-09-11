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Praga Południe

Zawody driftowe na Stadionie Narodowym. Weekend z utrudnieniami

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Stadion Narodowy, Warszawa
Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
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W piątek i w sobotę Stadion Narodowy zmieni się w arenę zawodów driftowych. Wydarzenie spowoduje utrudnienia w godzinach 17-20. Wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony.

Stołeczny ratusz zachęca kibiców by na zawody przyjechać komunikacją miejską. Obok stadionu jest stacja metra M2 Stadion Narodowy oraz przystanek PKP Warszawa Stadion, gdzie zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Z centrum na stadion dowiozą też autobusy i tramwaje, które jeżdżą już przez Most Poniatowskiego.

Kto wjedzie na Saską Kępę?

Zarówno w piątek, jak i sobotę, w godzinach 17.00-20.00, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać na obszary wyznaczone ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Po imprezie, w piątek i w sobotę policjanci zamkną Aleję Zieleniecką. Mogą też zdecydować o zamknięciu Mostu Poniatowskiego i wiaduktu - od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy i tramwaje pojadą wtedy trasami objazdowymi lub skróconymi. W zastępstwie tramwajów - z Ronda Wiatraczna na Plac Narutowicza przez Most Łazienkowski - będą jeździły autobusy Z99.

Drift na Stadionie Narodowym i utrudnienia na Saskiej Kępie
Drift na Stadionie Narodowym i utrudnienia na Saskiej Kępie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Powrót z imprezy zapewnią dodatkowe autobusy linii 138, 509 i 517, tramwaje linii 9 i 26 i częściej kursujące metro linii M2. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Utrudnienia w ruchu
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