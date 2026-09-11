Praga Południe Zawody driftowe na Stadionie Narodowym. Weekend z utrudnieniami Oprac. Katarzyna Kędra |

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Stołeczny ratusz zachęca kibiców by na zawody przyjechać komunikacją miejską. Obok stadionu jest stacja metra M2 Stadion Narodowy oraz przystanek PKP Warszawa Stadion, gdzie zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Z centrum na stadion dowiozą też autobusy i tramwaje, które jeżdżą już przez Most Poniatowskiego.

Kto wjedzie na Saską Kępę?

Zarówno w piątek, jak i sobotę, w godzinach 17.00-20.00, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać na obszary wyznaczone ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Po imprezie, w piątek i w sobotę policjanci zamkną Aleję Zieleniecką. Mogą też zdecydować o zamknięciu Mostu Poniatowskiego i wiaduktu - od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy i tramwaje pojadą wtedy trasami objazdowymi lub skróconymi. W zastępstwie tramwajów - z Ronda Wiatraczna na Plac Narutowicza przez Most Łazienkowski - będą jeździły autobusy Z99.

Drift na Stadionie Narodowym i utrudnienia na Saskiej Kępie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Powrót z imprezy zapewnią dodatkowe autobusy linii 138, 509 i 517, tramwaje linii 9 i 26 i częściej kursujące metro linii M2.