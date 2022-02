Zatrzymany za kradzieże w markecie budowlanym. Policja: miał gotową legendę

Policjanci z Pragi Południe kilka dni temu otrzymali zgłoszenie o kradzieży z jednego z marketów budowlanych na terenie dzielnicy. - W rozmowie z pracownikami ochrony ustalili, że pewien mężczyzna po raz kolejny wyniósł ze sklepu baterie łazienkowe za ponad 800 złotych. Wydawałoby się, że to historia jak każda inna, czyli typowa kradzież sklepowa, tu jednak było nieco inaczej: sprawca działał "sposobem". Kiedy wchodził do marketu pokazywał ochronie, że ma swoją paczkę, oklejoną przesyłkę kurierską. Pytał grzecznie, czy może wejść. Później do tej właśnie paczki wkładał łupy i wychodził - opisywała modus operandi złodzieja rzeczniczka południowopraskiej komendy Joanna Węgrzyniak.