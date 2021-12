Z Żelaznej na Grochowską. Zarząd Transportu Miejskiego zmienił siedzibę

Razem z całym ZTM przenosi się też Punkt Obsługi Pasażerów, który do tej pory funkcjonował przy ulicy Żelaznej 61. Punkt jest obok wejścia głównego, od strony ulicy Grochowskiej. Rozpocznie działalność od 3 stycznia i będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-17.

Pięć stanowisk obsługi

Do dyspozycji pasażerów jest pięć stanowisk obsługi. Możliwe będzie m.in.: zakupienie biletu długookresowego oraz kartonikowego, wgranie e-hologramu oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, złożenie wniosku o zwrot biletu zakodowanego na karcie, wyrobienie spersonalizowanej karty miejskiej, złożenie reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

"Punkt został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dwa stanowiska są obniżone, tak by mogły z nich skorzystać osoby na wózkach a dwa kolejne wyposażone w pętle induktofoniczne (system wspomagający słyszenie - PAP). Jest także dostępne stanowisko tłumacza języka migowego. Dodatkowo przy każdym okienku został umieszczony komunikat alfabetem Braille’a z informacjami o zakresie usług świadczonych na danym stanowisku" - przekazał ZTM.

Najmłodsi warszawiacy nie będą się tu nudzić. Kiedy rodzic będzie załatwiał sprawy urzędowe, dzieci będą mogły się pobawić w zaaranżowanej dla nich przestrzeni. Znajdą tam mebelki dostosowane do ich wzrostu, kolorowanki oraz lustrzany panel sensoryczny wykonany z odpornego na zadrapania akrylu. Wypukłe kopuły lustrzane pokazują zniekształcony, zabawny i interesujący widok świata.

Dojazd do nowej siedziby

Do nowej siedziby ZTM najłatwiej dojechać komunikacją miejską. W pobliżu zatrzymują się tramwaje linii 3, 6, 22, 26 oraz autobusy 125 i 135 (przystanki Bliska lub Gocławska). Do autobusów i tramwajów kursujących ulicą Grochowską można się przesiąść np. na rondzie Wiatraczna, które jest dużym węzłem przesiadkowym (dojeżdżają tu tramwaje i autobusy linii 9, 24, 123, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730) lub przy al. Zielenieckiej (tu natomiast jest blisko ze stacji metra Stadion Narodowy lub kolejowej Warszawa Stadion). Niedaleko jest też Dworzec Wschodni, skąd można dotrzeć do siedziby ZTM spacerem lub podjechać kilka przystanków autobusami linii: 102, 123, 173, 202.