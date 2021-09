Zapadnięty mostek nad Kanałem Wystawowym. "Dreszcz emocji, gdy przejeżdżam po nim każdego dnia"

Jeden z mieszkańców wspomina, że w ubiegłym roku doszło tam do kolizji z udziałem auta, co miało skutkować odłączeniem barierek i podpory. Pojawią się głosy o uszkodzonej konstrukcji, naruszonych fundamentach i o tym, że most opuścił się po stronie Błoń Elekcyjnych. Mieszkańcy spekulują, że przeprawa może nie przetrwać zimy. "Ja codziennie tamtędy przejeżdżam rowerem i zawsze boję się, że to ostatni raz" - napisała jedna z mieszkanek. "I dreszcz emocji, gdy przejeżdżam po nim każdego dnia..." - dodała inna.