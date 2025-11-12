Aleja Waszyngtona w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

W najbliższy piątek od godziny 23:00 startuje pierwszy etap frezowania alei Waszyngtona. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich, roboty potrwają do poniedziałku 17 listopada do godziny 4:00.

Al. Waszyngtona zamknięta

W tym czasie ruch samochodowy w obu kierunkach zostanie wstrzymany na odcinku od skrzyżowania z Międzynarodową do ronda Wiatraczna. Pomimo zamknięcia dla ruchu głównego ciągu ulicy, droga boczna — wzdłuż bloków pomiędzy Kinową a Międzyborską — pozostanie przejezdna.

Zamknięte zostaną m.in. skrzyżowania al. Waszyngtona z Kinową, Międzyborską, Grenadierów, Garibaldiego i Modrzewiową. Z drugiej strony, na Międzyborskiej (na odcinku od Zbaraskiej do al. Waszyngtona) oraz na fragmencie Garibaldiego przy Waszyngtona, zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy.

Będą objazdy

ZDM poinformował o planowanych objazdach. "Al. Zieleniecką i ul. Grochowską - z ronda Wiatraczna, ul. Ostrobramskiej czy ul. Rozłuckiej kierowcy pojadą al. Stanów Zjednoczonych do ul. Międzynarodowej i al. Waszyngtona. Z ul. Saskiej objazd poprowadzi ulicami Zwycięzców i Francuską do ronda Waszyngtona" - przekazali stołeczni drogowcy.

Z powodu objazdów zmieni się organizacja ruchu na rondzie Waszyngtona. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego skręcą w lewo z dwóch pasów. Z kolei z al. Zielenieckiej w lewo będzie jeden zamiast dwóch.

Frezowanie alei Waszyngtona

Zmiany w komunikacji miejskiej

Także pasażerowie komunikacji miejskiej odczują zmiany. W czasie prac frezowania tramwaje będą kursowały bez zmian, natomiast trasy autobusów ­135, 158, 311, 521 oraz nocnego N24 zostaną zmodyfikowane. Rozkład jazdy będzie dostępny na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Kolejne etapy prac zaplanowano od poniedziałku, 17 listopada, do czwartku 20 listopada oraz od 24 do 27 listopada. W tych terminach zamknięte zostaną pasy w kierunku Kinowej, a następnie w kierunku ronda Waszyngtona. W obu etapach ruch będzie prowadzony po jednej jezdni w obu kierunkach.