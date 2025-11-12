Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Duże utrudnienia w alei Waszyngtona. Zaczyna się remont

Frezowanie alei Waszyngtona
Aleja Waszyngtona w Warszawie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy oraz kierowcy korzystający z alei Waszyngtona muszą przygotować się na utrudnienia. W piątek o 23:00 rozpocznie się frezowanie nawierzchni ulicy. Od Międzynarodowej do ronda Wiatraczna jezdnia zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada objazdy i zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.

W najbliższy piątek od godziny 23:00 startuje pierwszy etap frezowania alei Waszyngtona. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich, roboty potrwają do poniedziałku 17 listopada do godziny 4:00.

Al. Waszyngtona zamknięta

W tym czasie ruch samochodowy w obu kierunkach zostanie wstrzymany na odcinku od skrzyżowania z Międzynarodową do ronda Wiatraczna. Pomimo zamknięcia dla ruchu głównego ciągu ulicy, droga boczna — wzdłuż bloków pomiędzy Kinową a Międzyborską — pozostanie przejezdna.

Zamknięte zostaną m.in. skrzyżowania al. Waszyngtona z Kinową, Międzyborską, Grenadierów, Garibaldiego i Modrzewiową. Z drugiej strony, na Międzyborskiej (na odcinku od Zbaraskiej do al. Waszyngtona) oraz na fragmencie Garibaldiego przy Waszyngtona, zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy.

Będą objazdy

ZDM poinformował o planowanych objazdach. "Al. Zieleniecką i ul. Grochowską - z ronda Wiatraczna, ul. Ostrobramskiej czy ul. Rozłuckiej kierowcy pojadą al. Stanów Zjednoczonych do ul. Międzynarodowej i al. Waszyngtona. Z ul. Saskiej objazd poprowadzi ulicami Zwycięzców i Francuską do ronda Waszyngtona" - przekazali stołeczni drogowcy.

Z powodu objazdów zmieni się organizacja ruchu na rondzie Waszyngtona. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego skręcą w lewo z dwóch pasów. Z kolei z al. Zielenieckiej w lewo będzie jeden zamiast dwóch.

Frezowanie alei Waszyngtona
Frezowanie alei Waszyngtona
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Zmiany w komunikacji miejskiej

Także pasażerowie komunikacji miejskiej odczują zmiany. W czasie prac frezowania tramwaje będą kursowały bez zmian, natomiast trasy autobusów ­135, 158, 311, 521 oraz nocnego N24 zostaną zmodyfikowane. Rozkład jazdy będzie dostępny na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Kolejne etapy prac zaplanowano od poniedziałku, 17 listopada, do czwartku 20 listopada oraz od 24 do 27 listopada. W tych terminach zamknięte zostaną pasy w kierunku Kinowej, a następnie w kierunku ronda Waszyngtona. W obu etapach ruch będzie prowadzony po jednej jezdni w obu kierunkach.

Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Tydzień bez tramwajów na Jelonkach
Utrudnienia na Modlińskiej, Powstańców Śląskich, Słomińskiego
Śródmieście
Przejście Marszałkowska-Złota
Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy
Śródmieście

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
