Bratanica zgłosiła jej zaginięcie

Znalezienie miejsca zamieszkania seniorki nie było łatwe, bo kobieta nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów. Pomocny okazał się telefon, który wyjęła z kieszeni i notes z zapisanymi w nim numerami do różnych osób. Aparat był jednak rozładowany, więc funkcjonariusze podłączyli go do ładowarki. Z zapisanych w notesie numerów strażnicy wybrali kilka i licząc na to, że pomoże to ustalić adres zamieszkania kobiety, poprosili oficera dyżurnego, by skontaktował się z ich posiadaczami. Niestety, niewiele to dało.