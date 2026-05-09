Praga Południe Zaginął 15-letni Akim. Ostatni raz był widziany w metrze Oprac. Katarzyna Kędra |

"Mental Bus" umożliwi uzyskanie pomocy psychologa na wsi i w małych miasteczkach

Jak podała rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI nadkomisarz Paulina Onyszko, 15-letni Akim był widziany ostatni raz przez swoją matkę we wtorek, 5 maja, o godzinie 19.20 w metrze przy stacji Stadion Narodowy. - Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał z nią kontaktu - wskazała policjantka.

Policja podała także rysopis Akima: wzrost 185 cm, dobrze zbudowany, włosy ciemne, oczy niebieskie, ubrany był w białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe oraz niebiesko-czarne buty "NIKE".

Zaginął 15-letni Akim Pimonenko Źródło: KRP Warszawa VI

- Osoby, które mają wiedzę o miejscu pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Rozpoznawczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, tel. 47 723 84 10 lub dyżurnym jednostki, tel. 47 723 75 55.

Informacje można również przesłać na adres: krp6.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl.

