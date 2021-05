"Kilkanaście ran, dwie w okolice serca". Są wyniki sekcji zwłok ofiary z pralni na Gocławiu

Sekcja zwłok 73-latka odbyła się we wtorek. Biegli stwierdzili, że prawdopodobną przyczyną zgonu mężczyzny były dwie rany kłute w okolice serca. Mężczyzna miał także rany, zadane najprawdopodobniej nożem, na plecach. - Z tego, co ustalono, tych ran było rzeczywiście kilkanaście - tak, jak wykazały oględziny na miejscu zdarzenia. Dwie z tych ran mogły być śmiertelne. Zostały zadane w okolice serca. Są też rany wskazujące na obronę przed atakiem - przekazała nam prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie.

Zabójstwo na Gocławiu

O zbrodni na warszawskim Gocławiu, do której doszło w piątek przy ulicy Bora-Komorowskiego pisaliśmy na tvnwarszawa.pl . Świadkowie mówili o strzałach słyszanych w jednej z pralni. Po przyjeździe na miejscu służb okazało się, że lokal jest zamknięty. Policji do środka pomogli wejść strażacy, którzy sforsowali drzwi. Tam zastali 37-letniego mężczyznę z nożem w ręku, który próbował zaatakować funkcjonariuszy. Padły strzały z policyjnej broni. Na ziemi w lokalu leżało ciało ojca mężczyzny - 73-letniego właściciela pralni.

Jak przekazywała nam wówczas Komenda Stołeczna Policji, 37-latek miał liczne rany kłute, został przewieziony do szpitala. Z kolei w sobotę prokuratura informowała, że pomiędzy mężczyznami - ojcem i synem - doszło do awantury. Młodszy z mężczyzn pozostawał w szpitalu w śpiączce farmakologicznej. Prokurator Skrzeczkowska na sobotniej konferencji prasowej w tej sprawie podkreślała, że jeszcze za wcześnie, by mówić o przyczynach sporu między mężczyznami. Zdradziła, że prokuratura ma wiedzę, iż młodszy z nich mógł leczyć się psychiatrycznie, ale będzie to weryfikowane. Poinformowała też, że trwają ustalenia co do sekwencji zdarzeń. Został zabezpieczony monitoring.