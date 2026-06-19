Praga Południe Ciało mężczyzny dryfowało w parkowym jeziorku Oprac. Katarzyna Kędra |

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN

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- Po godzinie 7 rano otrzymaliśmy zgłoszenie od osoby, która przechodziła w okolicy Parku nad Balatonem na Gocławiu i zauważyła w wodzie ciało. Policjanci pojechali na miejsce, a straż pożarna wyłowiła zwłoki mężczyzny, który miał przy sobie dokumenty. Na ich podstawie można podejrzewać, że jest to 49-latek - przekazała nam rzeczniczka komendy na Pradze Południe podinspektor Joanna Węgrzyniak.

Policjantka zastrzegła, że tożsamość mężczyzny będzie jeszcze weryfikowana. Policjanci zajmą się również ustaleniem okoliczności jego śmierci. Czynności na miejscu były prowadzone pod nadzorem prokuratora.

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