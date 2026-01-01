Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Zaparkował na przejściu dla pieszych. "Rozbrajająco szczery" kierowca

Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło: TVN24+
Strażnicy miejscy zatrzymali dwóch pijanych kierowców w rejonie placu Szembeka na Pradze Południe. Obaj zostali przekazani policji. Jeden z nich przyznał, że wypił w domu "dwie setki wódki, a później pojechał do sklepu po piwo".

Do jednej z interwencji doszło w poniedziałek, 29 grudnia. Patrol z VII Oddziału Terenowego zauważył w rejonie placu Szembeka nietypową sytuację: na środku przejścia dla pieszych na ulicy Kordeckiego stał zaparkowany samochód z włączonymi światłami mijania.

"Po chwili do auta podszedł kierowca z czteropakiem piwa i stwierdził, 'że już odjeżdża'. Funkcjonariusze od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Na pytanie, czy przypadkiem czegoś nie pił, z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że: "tak, dwie setki wódki, a potem podjechał do sklepu po piwo'" - opisują strażnicy miejscy w komunikacie.

Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

Na miejsce zdarzenia wezwano policję. Badanie wykazało, że 53-letni kierowca miał prawie promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany.

Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

Jechał wężykiem, nie włączył świateł

Kilka dni wcześniej, w Boże Narodzenie, funkcjonariusze także podjęli interwencję wobec nietrzeźwego kierowcy w tej samej okolicy. Około godziny 1 w nocy zauważyli auto, które jechało wężykiem i nie miało włączonych świateł mijania.

"Po chwili kierowca zatrzymał się na czerwonym świetle, a strażnicy miejscy podjęli interwencję. Już uchylenie przez prowadzącego szyby pojazdu, potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. Ze środka wydobył się intensywny zapach alkoholu" - relacjonują strażnicy.

Na miejsce przybył wkrótce patrol policji. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że pił on wcześniej alkohol.

Interwencje wobec nietrzeźwych kierowców

"Interwencja zakończyła się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII, dokąd przewieziono miłośnika jazdy 'na podwójnym gazie'. Nie są to, niestety, jedyne zdarzenia z udziałem nietrzeźwych kierowców, wobec których interweniowali w ostatnich dniach strażnicy miejscy" - przyznaje straż miejska.

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stwarza zagrożenie w ruchu drogowym i jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do trzech lat więzienia.

Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska m.st. Warszawy

