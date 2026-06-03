Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Wyłowili z Balatonu ogromnego suma, wrzucili do bagażnika, wywieźli. Policja zatrzymała jedną osobę

Wyłowili z Balatonu ogromnego suma
Sum pożarł nurogęś. Pisklęta mają nową mamę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Facebook
Policja zatrzymała mężczyznę mogącego mieć związek z wyłowieniem wielkiego suma z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu. Ryba została wyciągnięta z wody w okresie ochronnym i trafiła do bagażnika auta.

Policja zajęła się sprawą suma po publikacji nagrań i zdjęć w sieci.

"Natychmiast po pojawieniu się doniesień medialnych na temat wyłowienia z jeziorka na Gocławiu suma, policjanci z komendy przy ulicy Grenadierów podjęli czynności i ustalenia dotyczące tego zdarzenia" - informuje podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę, mogącego mieć bezpośredni związek ze sprawą. "Niedługo później 57-letni obywatel Ukrainy był już zatrzymany" - dodaje policjantka.

Sprawą zajmuje się Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. Policjanci gromadzą materiał dowodowy i odtwarzają przebieg sytuacji.

Jeziorko Balaton na Gocławiu
Jeziorko Balaton na Gocławiu
Źródło zdjęcia: Archiwum TVN

Złowili wielkiego suma

Film z połowu suma pojawił się w sobotę w mediach społecznościowych. Widać na nim mężczyzn na rowerze wodnym, jeden z nich trzyma wędkę z naprężoną żyłką. Z relacji wynika, że wielka ryba długo nie dawała za wygraną, w końcu została wyłowiona rękoma. Później mężczyźni mieli ciągnąć ją po ziemi.

W sieci pojawiły się zdjęcia osobnika, leżącego na chodniku. Według osób obecnych nad Balatonem, sum miał ponad 170 centymetrów długości i ważył około 40 kilogramów.

Ostatecznie - mimo protestów świadków - ryba trafiła do bagażnika samochodu osobowego, który odjechał znad zbiornika.

Sytuacja wywołała oburzenie wśród komentujących. Pojawiły się jednak pojedyncze głosy poparcia dla działania wędkarzy. Część komentujących przekonuje, że tak duże ryby nie służą ekosystemowi małych zbiorników. Jak twierdzą, drapieżnik zagrażał ptakom.

Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"

Śródmieście

Okres ochronny

Zgodnie z przepisami, w okresie od 1 stycznia do 31 maja w Polsce trwa okres ochronny tego gatunku, więc sumów nie wolno łowić i wyciągać z wody. Dodatkowo, regulamin Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego zabrania połowu ryb ze sprzętu pływającego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu

Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu

Śródmieście
Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie

Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie

Okolice
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
29 min
pc
Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców
TVN24
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaRybyKłusownictwo
Czytaj także:
NIE BRAĆ | Karol Nawrocki
Co z przesłuchaniem Nawrockiego? Kolejne pismo, brak odpowiedzi
Marta Ulatowska-Jesse, Kuba Koprzywa
Policja Polska
Skandal podczas wiejskiego festynu. Sołtys i radny pobici przez nastolatków
TVN24
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
TVN24
W Petersburgu wybuchł pożar w terminalu naftowym
Setki dronów nad miastami. Atak tuż przed "rosyjskim Davos"
TVN24
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
TVN24
Potrącenie pieszej w Świerklańcu
17-latka potrącona na pasach leży na ulicy. Obok przejeżdżają kolejne auta
TVN24
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
TVN24
drogówka policja lizak
Za te wykroczenia punkty nie znikną. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
dealz shutterstock_2430905859
Pepco sprzedaje popularną w Polsce sieć sklepów
BIZNES
Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia
Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
TVN24
USS Abraham Lincoln operujący na Bliskim Wschodzie
Wymiana ognia. Odpalili pocisk Hellfire
TVN24
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Trzy tysiące dzików w mieście. Nowa decyzja ratusza
Śródmieście
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
TVN24
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
TVN24
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński
"Lapsus" Bocheńskiego. "To jest wina mojego porannego zaspania"
TVN24
Zderzenie ciężarówki i busa na trasie S8
Bus zderzył się z ciężarówką na S8. Strażacy uwalniają zakleszczoną osobę
Okolice
Karol Nawrocki
Nawrocki liderem sondażu zaufania. Zmiana na podium
TVN24
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Komentują sytuację posła na lotnisku. "Niedopuszczalne"
TVN24
Marcin Porzucek
Kara dla Porzucka? Wiceprezes PiS komentuje
TVN24
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Dziewięć województw z alarmami IMGW. W prognozie burze z gradem
METEO
Badania nad mumią Otziego
Upiekli chleb z drożdży znalezionych na Człowieku Lodu
METEO
shutterstock_2642459917_1
Decyzja w sprawie kaucji za "małpkę" coraz bliżej. Branża ostrzega przed paraliżem
BIZNES
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Kuria ostrzega przed fikcyjną parafią. Jest apel do wiernych
TVN24
imageTitle
Wielki dzień polskiego tenisa. Chwalińska gra o półfinał Rolanda Garrosa
RELACJA
rowery wycieczka rodzina
Koniec jazdy bez kasku. Nowe przepisy weszły w życie
BIZNES
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
Gryzą jelenie i ludzi, strategicznie tracą wzrok
METEO
Radosław Sikorski w Tarnogrodzie
Sikorski o zakulisowych rozmowach. Oczekuje "skorygowania błędu" Zełenskiego
TVN24
kuwejt Garbarata, czyli rękaw odrzutowy, to zamknięty, ruchomy łącznik
Drony uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie
TVN24
Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów
Pudełka na pizzę nie zawierały jedzenia. Pięć osób zatrzymanych
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki