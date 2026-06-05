Praga Południe Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Usłyszał zarzuty i został deportowany Klaudia Kamieniarz |

Złowił suma w okresie ochronnym w jeziorku Balaton. "Polska i Świat" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

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O sprawie informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany przez południowo-praską policję, która zajęła się sprawą po publikacji w sieci nagrań i zdjęć z incydentu nad jeziorkiem Balaton.

Jak ustaliliśmy, 57-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty popełnienia dwóch przestępstw. Pierwsze z nich opisane jest w ustawie o rybactwie śródlądowym, drugie - w ustawie o ochronie zwierząt.

Odpowie za znęcanie się nad rybą

Podinspektor Joanna Węgrzyniak, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, poinformowała nas, że mężczyzna jest podejrzany o przewożenie ryby, która została wyłowiona w okresie ochronnym oraz o znęcanie się nad nią poprzez transport jej bez dostępu do wody.

Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

Po zakończeniu czynności z podejrzanym policjanci przekazali go straży granicznej. Wnioskowali o wydanie wobec niego tak zwanej decyzji powrotowej. Jak wskazali, dalszy pobyt 57-latka na terytorium Polski "stanowi zagrożenie dla porządku publicznego".

Mężczyzna został deportowany

Funkcjonariusze straży granicznej zajęli się sprawą jeszcze w środę.

"Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał 57-latkowi decyzję o zobowiązaniu do powrotu bez określenia terminu dobrowolnego wyjazdu. Jednocześnie orzeczono zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen na okres pięciu lat" - informuje w komunikacie major Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak dodaje, z uwagi na charakter sprawy decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że jeszcze tego samego dnia mężczyzna został doprowadzony do drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, gdzie przekazano go w ręce ukraińskiej służby granicznej.

57-latek został deportowany przez straż graniczną Źródło zdjęcia: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Wyłowili suma, wrzucili do bagażnika

Na nagraniu z połowu suma, które pojawiło się w mediach społecznościowych 30 maja, widać mężczyzn na rowerze wodnym, jeden z nich trzyma wędkę z naprężoną żyłką. Po dłuższym czasie ryba zostaje wyciągnięta z wody rękami. Później mężczyźni mieli ciągnąć ją po ziemi.

W sieci pojawiły się zdjęcia suma leżącego na chodniku. Według świadków miał on ponad 170 centymetrów długości i ważył około 40 kilogramów. Został włożony do bagażnika samochodu osobowego, który pospiesznie odjechał.

Jeziorko Balaton na Gocławiu Źródło zdjęcia: Archiwum TVN

Zgodnie z przepisami w okresie od 1 stycznia do 31 maja w Polsce trwa okres ochronny tego gatunku, więc sumów nie wolno łowić i wyciągać z wody. Dodatkowo regulamin Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego zabrania połowu ryb ze sprzętu pływającego. Oburzenie wzbudził również sposób transportu złowionej ryby.

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