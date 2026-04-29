Praga Południe Nowy projektant wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wybrany Oprac. Katarzyna Kędra |

Rafał Trzaskowski o obwodnicy śródmiejskiej

SZRM podpisał we wtorek umowę z konsorcjum firm PROMOST CONSULTING oraz DOHWA Polska ENG na zaprojektowanie odcinka obwodnicy śródmiejskiej.

Planowana inwestycja zakłada budowę odcinka od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej w oparciu o wcześniejsze materiały projektowe przygotowane przez Mosty Katowice Sp. z o.o.

Prace oparte na tamtym projekcie nie zostały podjęte ze względu na przeciągający się proces wydawania decyzji środowiskowej. Na ten ważny dokument miasto czekało ponad pięć lat. Przewlekłość postępowania była nawet skarżona do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatecznie decyzja wpłynęła do SZRM w listopadzie 2022 roku.

Jak tłumaczył w 2024 roku roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, wykonawca projektu znalazł się "zupełnie w innych uwarunkowaniach, jeśli chodzi o koszty". Miasto próbowało negocjować warunki kontraktu. Okazało się to niemożliwe. Umowa z projektantem została rozwiązana za porozumieniem stron.

Nowy projektant rozwinie opracowania

- Nowy projektant przejmie i rozwinie dotychczasowe opracowania, uwzględniając aktualne wytyczne oraz wydaną już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 10 listopada 2022 roku. W ramach zadania przygotowana zostanie również koncepcja tunelu pod rondem Wiatraczna, który stanowi odrębny, trzeci etap inwestycji - przekazała rzeczniczka SZRM Wioleta Rosłoniec.

Jak dodała przedstawicielka drogowców, wypracowane rozwiązania będą koordynowane z planowaną budową III linii metra oraz koncepcją zagospodarowania rejonu ronda Wiatraczna. - Staną się one podstawą dalszych prac nad projektem budowlanym tego odcinka obwodnicy - zaznaczyła.

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej została podzielona na trzy etapy:

- od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej (bez tunelu); - od Radzymińskiej do ronda Żaba; - oraz budowę tunelu pod rondem Wiatraczna.

Środki na prace przygotowawcze dla dwóch pierwszych etapów zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.

Przebieg wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej

SZRM przypomniał, że równolegle trwają prace dla odcinka od ulicy Radzymińskiej do węzła Żaba. Obejmują one opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Zgodnie z wcześniejszą koncepcją obwodnica ma przebiegać głównie w ciągu ulicy Wiatracznej jako droga o dwóch jezdniach, po dwa lub trzy pasy ruchu - wraz z wiaduktem nad terenami kolejowymi o długości około 800 metrów. Dalej pójdzie "w śladzie" ulicy Zabranieckiej, Naczelnikowskiej oraz do ulicy Radzymińskiej - z zapewnieniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów - podkreśliła Rosłoniec.

Obwodnica śródmiejska - projektowany przebieg Źródło: UM Warszawa

Rzeczniczka zapowiedziała też, że w ramach zadania przewiduje się również opracowanie nowych, zoptymalizowanych rozwiązań dla węzła z ulicą Radzymińską - ograniczających tak zwaną zajętość terenu.

