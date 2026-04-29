Praga Południe

Nowy projektant wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wybrany

Rondo Wiatraczna w Warszawie
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na zaprojektowanie wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Chodzi o fragment od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej, z wyłączeniem tunelu pod rondem Wiatraczna. Koszt prac wyniesie prawie 10 milionów złotych.

SZRM podpisał we wtorek umowę z konsorcjum firm PROMOST CONSULTING oraz DOHWA Polska ENG na zaprojektowanie odcinka obwodnicy śródmiejskiej.

Planowana inwestycja zakłada budowę odcinka od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej w oparciu o wcześniejsze materiały projektowe przygotowane przez Mosty Katowice Sp. z o.o.

Prace oparte na tamtym projekcie nie zostały podjęte ze względu na przeciągający się proces wydawania decyzji środowiskowej. Na ten ważny dokument miasto czekało ponad pięć lat. Przewlekłość postępowania była nawet skarżona do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatecznie decyzja wpłynęła do SZRM w listopadzie 2022 roku.

Jak tłumaczył w 2024 roku roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, wykonawca projektu znalazł się "zupełnie w innych uwarunkowaniach, jeśli chodzi o koszty". Miasto próbowało negocjować warunki kontraktu. Okazało się to niemożliwe. Umowa z projektantem została rozwiązana za porozumieniem stron.

Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Dowiedz się więcej:

Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie

Nowy projektant rozwinie opracowania

- Nowy projektant przejmie i rozwinie dotychczasowe opracowania, uwzględniając aktualne wytyczne oraz wydaną już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 10 listopada 2022 roku. W ramach zadania przygotowana zostanie również koncepcja tunelu pod rondem Wiatraczna, który stanowi odrębny, trzeci etap inwestycji - przekazała rzeczniczka SZRM Wioleta Rosłoniec.

Jak dodała przedstawicielka drogowców, wypracowane rozwiązania będą koordynowane z planowaną budową III linii metra oraz koncepcją zagospodarowania rejonu ronda Wiatraczna. - Staną się one podstawą dalszych prac nad projektem budowlanym tego odcinka obwodnicy - zaznaczyła.

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej została podzielona na trzy etapy:

- od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej (bez tunelu); - od Radzymińskiej do ronda Żaba; - oraz budowę tunelu pod rondem Wiatraczna.

Środki na prace przygotowawcze dla dwóch pierwszych etapów zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.

Przebieg wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej

SZRM przypomniał, że równolegle trwają prace dla odcinka od ulicy Radzymińskiej do węzła Żaba. Obejmują one opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Zgodnie z wcześniejszą koncepcją obwodnica ma przebiegać głównie w ciągu ulicy Wiatracznej jako droga o dwóch jezdniach, po dwa lub trzy pasy ruchu - wraz z wiaduktem nad terenami kolejowymi o długości około 800 metrów. Dalej pójdzie "w śladzie" ulicy Zabranieckiej, Naczelnikowskiej oraz do ulicy Radzymińskiej - z zapewnieniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów - podkreśliła Rosłoniec.

Źródło: UM Warszawa

Rzeczniczka zapowiedziała też, że w ramach zadania przewiduje się również opracowanie nowych, zoptymalizowanych rozwiązań dla węzła z ulicą Radzymińską - ograniczających tak zwaną zajętość terenu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?

Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?

Targówek
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat

Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat

Katarzyna Kędra
Czytaj także:
Bieg Konstytucji 3 Maja
Majówka w Warszawie. Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu
Śródmieście
Remont Placu Teatralnego
Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu
Piotr Bakalarski
Ciało zaginionego znaleziono po kilku miesiącach (zdj. ilustracyjne)
Pobili, zakopali ciało i milczeli. Prawomocny wyrok za śmierć 28-latka
Okolice
Kioskoportiernia w bloku przy ulicy Granicznej 4
Po 17 latach musi odejść. Spółdzielnia wypowiedziała jej umowę
Katarzyna Kędra
Kamienna mozaika w rejestrze zabytków
Zabytkowa dekoracja w biurowcu. Mozaika z Foksal pod ochroną
Śródmieście
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Sześćdziesiąt tramwajów na godzinę. Kluczowa trasa przejdzie metamorfozę
Śródmieście
Wypadek nastolatków na hulajnodze
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
Okolice
Rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad osiem tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
Okolice
Nielegalne graffiti (zdjęcie ilustracyjne)
Legalne graffiti w Górze Kalwarii? Radni chcą specjalnej strefy
Okolice
Akcja w pobliżu miejsca ataku
Zginęła po ataku niedźwiedzia. Nowe informacje
TVN24
Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann
Chopin, Lewandowski i Świątek. Ruszają pokazy fontann
Śródmieście
Nastolatek był nietrzeźwy i zasnął w hamaku
Nieprzytomny 16-latek na skwerze. Wokół butelki po wódce
Śródmieście
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro dojedzie do Ursusa. Jest przetarg
Ursus
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak za uwagę o nieobyczajnym zachowaniu. Nożownikowi grozi dożywocie
Ursynów
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar stanął na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec
"Łomiarz" wychodzi na wolność
"Łomiarz" wyszedł na wolność. Biegli: nie poddał się resocjalizacji
Śródmieście
Policja zatrzymała 19-latka
"Informował, że pracownicy banku współpracują z przestępcami i zamierzają ukraść jej pieniądze"
Okolice
Trzy areszty za przemyt siedmiu ton narkotyków oraz deportacja obywatelki Wenezueli
Pistolety, amunicja, tony narkotyków, gotówka i tajemnicza Wenezuelka
Okolice
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja szkoły, płonęła elewacja
Okolice
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Jechali w tym samym kierunku, potrącił rowerzystę. 17-latek nie żyje
Okolice
Łomiarz wychodzi na wolność
Zaatakował kilkadziesiąt kobiet. Dziś wychodzi z więzienia
Śródmieście
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu
Katarzyna Kędra
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Poślizg na linii otwockiej. Kolejarze straszą karami
Piotr Bakalarski
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
Śródmieście
Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Nad Wisłą miał powstać park naturalny. Umowa zerwana
Praga Północ
Mural na dziedzińcu zabytkowej kamienicy Braci Jabłkowskich
Wyjątkowy mural na historycznej kamienicy
Śródmieście
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
Śródmieście
Policjanci znaleźli narkotyki
Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami
Wilanów
Pożar hali koło Wołomina
Gęsty dym i zawalony dach. Spaliła się hala z tekstyliami
Okolice
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
Okolice

