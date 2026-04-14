Praga Południe

Miał zerwane opony i uszkodzone felgi. Okazało się, że był wykorzystany w przestępstwie

Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
Nietypowe zgłoszenie w Wawrze. "Zwyczajny" wrak szpecący jedną z uliczek dojazdowych okazał się dowodem w sprawie o przestępstwo.

Jak opisuje straż miejska, otrzymane zgłoszenie wyglądało na standardowe i dotyczyło samochodu zaparkowanego nieprzepisowo na pasie zieleni obok jezdni w Wawrze.

Kiedy jednak strażnicy miejscy z Pragi Południe przybyli na miejsce zgłoszenia, sprawa zaczęła nabierać innego znaczenia.

Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
Źródło: Straż Miejska
Źródło: Straż Miejska
Źródło: Straż Miejska
Źródło: Straż Miejska

Miał zerwane opony, uszkodzone felgi

"Czarny peugeot, który w sobotę 11 kwietnia stał na pasie zieleni przy jednym ze zjazdów z Trasy Siekierkowskiej, od razu wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Samochód miał zerwane opony, uszkodzone felgi. Ze śladów wynikało, że musiał przejechać spory kawałek na samych obręczach i to prawdopodobnie całkiem niedawno" - podaje straż miejska.

O sprawie zawiadomiona została policja, która po numerach identyfikacyjnych samochodu szybko ustaliła, że porzucony pojazd przed dwoma laty brał udział w przestępstwie. Strażnicy w komunikacie nie precyzują, o jakie przestępstwo chodzi.

Okazało się też, że tablice rejestracyjne zamocowane w aucie nie były przypisane do tego pojazdu, a pochodziły z kradzieży. Sprawą zajmuje się teraz policja.

Złodziej miał pecha, a policja nosa
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska

