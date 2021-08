Wracał z wakacji w Turcji, na lotnisku czekali na niego policjanci

- Była godzina piąta z minutami, warszawskie lotnisko, policjanci operacyjni Wydziału mienia oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji Portu Lotniczego czekali na lądujący samolot z Turcji. Na pokładzie był 38-latek podejrzany o liczne kradzieże katalizatorów. To na niego czekali stróże prawa - relacjonuje rzeczniczka południowopraskiej policji nadkom. Joanna Węgrzyniak.

Kontynuacja sprawy z lutego

Jak precyzuje nadkom. Węgrzyniak, policjanci wiedzieli, że mężczyzna ma na swoim koncie dziewięć takich przestępstw. - W większości przypadków nie działał sam. Zatrzymanie mężczyzny to ciąg dalszy sprawy z Wawra z końca lutego. Tamtejsi patrolowcy zatrzymali wtedy po kradzieży 31-latka i 38-latka. W ich samochodzie znajdował się ostatnio wycięty katalizator, a kierowca był poszukiwany i nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów - wyjaśnia rzeczniczka komendy.

Funkcjonariusze kontynuowali sprawę i pozyskiwali kolejne informacje. Na ich podstawie wytypowali kolejnego podejrzanego. To właśnie zatrzymany na lotnisku 38-latek. - To, że nie brał on udziału w zdarzeniu z lutego, nie oznaczało, że uniknie odpowiedzialności za wcześniejsze czyny. Jego zatrzymanie nie było jednak łatwe. Funkcjonariusze wydziału mienia wciąż podejmowali kolejne działania - zaznacza Węgrzyniak.