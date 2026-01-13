Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów

Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej należała do Kazimierza Pużaka, polityka i działacza społecznego, współtwórcę PPS-Frakcji Rewolucyjnej. Budynek w stylu narodowym przetrwał wojnę bez większych uszkodzeń. Teraz został zabytkiem.

W uzasadnieniu decyzji mazowiecki wojewódzki konserwator Marcin Dawidowicz wskazał, że willa przy ul. Byczyńskiej 1 jest jednym z domów stanowiących zespół budowlany Osiedla Posłów i Senatorów PPS, objęty obszarową ochroną konserwatorską.

Decyzji konserwatora został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Wnętrze wilii przy ulicy Byczyńskiej
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie

Budynek w stylu narodowym

Wpisany do rejestru budynek wzniesiony został wg opracowanego przez Witolda Matuszewskiego domu typu A, który podobnie jak pozostała zabudowa odzwierciedlał popularny ówcześnie styl narodowy w architekturze.

Wartość historyczna budynku wynika ze związku z postacią jego przedwojennego właściciela, polityka i działacza społecznego Kazimierza Pużaka, współtwórcy obok Józefa Piłsudskiego, PPS-Frakcji Rewolucyjnej, prawnika, posła, w czasie II wojny światowej wiceprzewodniczącego Robotniczego Komitetu Obrony Warszawy. Skazanego w pokazowym "procesie szesnastu" (1945).

Pużak pozbawiony został majątku, w tym willi przy Byczyńskiej 1. Po wojnie jeden z lokali zamieszkiwała żona - Jadwiga Pużak.

Była schronieniem dla uciekinierów z getta. Budynek czekają zmiany
Była schronieniem dla uciekinierów z getta. Budynek czekają zmiany

Praga Północ

Osiedle socjalistów na Grochowie

Willa pomimo powojennych modernizacji, zachowała w znacznym stopniu historyczny układ funkcjonalno-przestrzenny.

"Tym samym budynek stanowi nie tylko pamiątkę obecności w tym miejscu Kazimierza Pużaka, ale również przedmiot badań nad opracowaniem willi mieszkalnych w latach 20. XX w. na terenie Osiedla Posłów i Senatorów PPS w Warszawie, a szerzej także nad działalnością Witolda Matuszewskiego" - zaznaczył konserwator.

Budynek przy Byczyńskiej 1 (hip. 1910) znajduje się na terenie Osiedla Posłów i Senatorów Polskiej Partii Socjalistycznej (tzw. Kolonia Praussa), wzniesionego w latach 1925-1927 przez założoną w 1923 r. Spółdzielnię Mieszkaniową "Domy Spółdzielcze".

W 1925 roku spółdzielnia zakupiła 28 niezabudowanych działek na terenie Grochowa z przeznaczeniem na osiedle. Jego mieszkańcami zostali działacze PPS oraz przedstawiciele świata kultury i nauki m.in. Kazimierz Pużak, Tomasz Arciszewski, Roman Kutyłowski, Stanisław Siedlecki.

Projekt urbanistycznych i architektoniczny kolonii opracował związany z PPS architekt Witold Matuszewski, prace wykonało Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

Willa Kazimierza Pużaka została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie

Skonfiskowana przez komunistów

Osiedle utrzymane w "stylu dworkowym" tworzy zespół 28 budynków wzniesionych w dwóch typach - domy pojedyncze (typ A) i bliźniacze (typ B). Dom przy Byczyńskiej 1 jest jednym z 10 wzniesionych w typie A. Jego właścicielem co najmniej od 1929 roku był Kazimierz Pużak (1883-1950), polityk, poseł na sejm, sekretarz generalny i skarbnik PPS, działacz konspiracyjnych struktur PPS, pojmany przez NWKD i skazany w moskiewskim "procesie szesnastu" w 1945 roku, następnie osadzony w więzieniu w Rawiczu.

Willa Kazimierza Pużaka przetrwała działania wojenne bez większych uszkodzeń, wyrokiem Sądu Wojskowego została skonfiskowana wraz z całym dobytkiem przez władze socjalistyczne. Budynek po 1949 roku zaadaptowano na jednoizbowe mieszkania komunalne.

Po 2000 roku wymieniono m.in. część stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego. Willę użytkowano do 2024 roku.

Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży

Mokotów

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie

ZabytkiHistoria WarszawyHistoriaciekawostki
