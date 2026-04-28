We wtorek fotoradar stanie na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec
Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski wyjaśnił, że od rana pracę zaczną dwie ekipy. Jedna rozpocznie demontaż fotoradaru, a druga zacznie przygotowywać fundamenty potrzebne do jego montażu na Pradze Południe.
W styczniu doszło do tragicznego wypadku
Na skrzyżowaniu Grochowskiej z Zamieniecką, na którym stanie radar, w styczniu doszło do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.
Kierująca Fordem 28-latka skręcała w lewo i - według ustaleń policji - wymusiła pierwszeństwo przejazdu. W jej auto uderzył 48-letni kierowca Toyoty, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko - jego wytrącone z toru jazdy auto dachowało i wpadło w grupę pieszych oczekujących na przejście.
Po demontażu fotoradaru na Moście Poniatowskiego zostanie jeszcze pięć takich urządzeń. Docelowo wszystkie znikną, bo w tym miejscu zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości. Stanie się to, gdy zakończy się przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady.
- Zabierzemy stamtąd fotoradar, który zostanie postawiony w innym miejscu miasta - zaznaczył Dybalski.
Przekazał, że do tej pory ZDM porozumiał się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie lokalizacji trzech fotoradarów z Mostu Poniatowskiego. Staną na ul. Wóycickiego, na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej i na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze.
W lutym ZDM informował, że uzyskał zgodę od GITD na montaż fotoradaru. - Dokładna lokalizacja jest jeszcze do ustalenia. Urządzenie będzie skierowane na jezdnię od strony centrum, takie mamy warunki techniczne na skrzyżowaniu - zapowiedział wówczas zastępca dyrektora ZDM Mikołaj Pieńkos.
