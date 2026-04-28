Praga Południe We wtorek fotoradar stanie na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec Oprac. Alicja Glinianowicz |

Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski wyjaśnił, że od rana pracę zaczną dwie ekipy. Jedna rozpocznie demontaż fotoradaru, a druga zacznie przygotowywać fundamenty potrzebne do jego montażu na Pradze Południe.

W styczniu doszło do tragicznego wypadku

Na skrzyżowaniu Grochowskiej z Zamieniecką, na którym stanie radar, w styczniu doszło do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Kierująca Fordem 28-latka skręcała w lewo i - według ustaleń policji - wymusiła pierwszeństwo przejazdu. W jej auto uderzył 48-letni kierowca Toyoty, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko - jego wytrącone z toru jazdy auto dachowało i wpadło w grupę pieszych oczekujących na przejście.

Najbardziej niebezpieczne drogi Warszawy

Po demontażu fotoradaru na Moście Poniatowskiego zostanie jeszcze pięć takich urządzeń. Docelowo wszystkie znikną, bo w tym miejscu zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości. Stanie się to, gdy zakończy się przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady.

- Zabierzemy stamtąd fotoradar, który zostanie postawiony w innym miejscu miasta - zaznaczył Dybalski.

Przekazał, że do tej pory ZDM porozumiał się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie lokalizacji trzech fotoradarów z Mostu Poniatowskiego. Staną na ul. Wóycickiego, na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej i na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze.

W lutym ZDM informował, że uzyskał zgodę od GITD na montaż fotoradaru. - Dokładna lokalizacja jest jeszcze do ustalenia. Urządzenie będzie skierowane na jezdnię od strony centrum, takie mamy warunki techniczne na skrzyżowaniu - zapowiedział wówczas zastępca dyrektora ZDM Mikołaj Pieńkos.