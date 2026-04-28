Praga Południe

We wtorek fotoradar stanął na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec

Wypadek na ulicy Grochowskiej
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
We wtorek rozpoczął się demontaż jednego z fotoradarów na Moście Poniatowskiego. Został on przeniesiony na skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej, gdzie w połowie stycznia zginął sześcioletni chłopiec.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski zapowiadał, że od rana pracę zaczną dwie ekipy. Podawał, że jedna rozpocznie demontaż fotoradaru, a druga zacznie przygotowywać fundamenty potrzebne do jego montażu na Pradze Południe.

O przeniesieniu fotoradaru poinformował już prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Tak jak zapowiadałem - fotoradar stanął na ulicy Grochowskiej. Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze" - napisał na platformie X.

W styczniu doszło do tragicznego wypadku

Na skrzyżowaniu Grochowskiej z Zamieniecką, na którym we wtorek stanął radar, w styczniu doszło do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Kierująca Fordem 28-latka skręcała w lewo i - według ustaleń policji - wymusiła pierwszeństwo przejazdu. W jej auto uderzył 48-letni kierowca Toyoty, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko - jego wytrącone z toru jazdy auto dachowało i wpadło w grupę pieszych oczekujących na przejście.

Najbardziej niebezpieczne drogi Warszawy

Po demontażu fotoradaru na Moście Poniatowskiego zostało jeszcze pięć takich urządzeń. Docelowo wszystkie znikną, bo w tym miejscu będzie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości. Stanie się to, gdy zakończy się przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady.

- Zabierzemy stamtąd fotoradar, który zostanie postawiony w innym miejscu miasta - zaznaczył Dybalski.

Przekazał, że do tej pory ZDM porozumiał się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie lokalizacji trzech fotoradarów z Mostu Poniatowskiego. Staną na ulicy Wóycickiego, na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej i na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze.

W lutym ZDM informował, że uzyskał zgodę GITD na montaż fotoradaru. - Dokładna lokalizacja jest jeszcze do ustalenia. Urządzenie będzie skierowane na jezdnię od strony centrum, takie mamy warunki techniczne na skrzyżowaniu - zapowiedział wówczas zastępca dyrektora ZDM Mikołaj Pieńkos.

W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki