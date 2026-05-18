Wbił się samochodem w barierki przy przystanku. Wydmuchał 1,5 promila
Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Samochód osobowy miał wjechać w barierki przy przystanku tramwajowym na Placu Szembeka.
Policjanci potwierdzili tą informację. Zgłoszenie o zdarzeniu dostali około godziny 6. – Kierujący Renault uderzył w barierki. To obywatel Rwandy. Policjanci przebadali go na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało około 1,5 promila – poinformował mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Jak podała policja, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nie ma utrudnień w ruchu.
