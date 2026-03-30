Praga Południe

W sprawie wnuczka zadzwonił do niej "komendant". Przekazała oszustom 120 tysięcy złotych

Źródło: KRP Warszawa VII
Mieszkanka Warszawy przekazała oszustom 120 tysięcy złotych. Myślała, że pomaga wnuczkowi. Policjanci do sprawy zatrzymali dwie osoby: kobietę i mężczyznę. Oboje usłyszeli zarzuty. Okazało się, że to nie był ich pierwszy konflikt z prawem.

U starszej kobiety zadzwonił telefon. "Tym razem od 'komendanta', który powiadomił ją o wypadku jaki rzekomo spowodował jej wnuczek. Miał potrącić na przejściu dla pieszych ciężarną kobietę. Potrzebne były pieniądze na kaucję" - opisała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Następnie do pokrzywdzonej zgłosił się obcy mężczyzna i odebrał od niej 120 tysięcy złotych.

Chciał uciec przez ogród

Policjanci przystąpili do pracy, kiedy dowiedzieli się o sprawie. Namierzyli podejrzaną parę. Jako pierwszą do sprawy zatrzymali 42-latkę.

Potem zjawili się u drugiego z podejrzanych. "51-latek ukrył się w swoim mieszkaniu, najpierw udawał, że go nie ma. Następnie chciał przechytrzyć policjantów i próbował uciec przez ogród" - opisała Węgrzyniak. Plan zmylenia policjantów nie powiódł się. Przy ogrodzie czekał już na niego jeden z funkcjonariuszy i mężczyzna wpadł wprost w jego ręce.

Jak podała policja, zarówno zatrzymana kobieta, jak i mężczyzna byli już w przeszłości karani za oszustwa. Dodatkowo 51-latek był poszukiwany i ma do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności za właśnie takie przestępstwo.

Usłyszeli zarzuty

Na podstawie zgromadzonych dowodów zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu oszustwa w warunkach recydywy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe para została aresztowana.

Magdalena Gruszczyńska
