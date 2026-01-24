W pożarze zginęła 22-letnia kobieta

Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Garibaldiego. O pożarze w jednym z mieszkań strażacy zostali zaalarmowani przed godziną 6.

- Po przybyciu na miejsce strażaków osoba zgłaszająca wskazała mieszkanie, z którego wydobywał się dym. W trakcie przeszukania lokalu strażacy znaleźli jedną osobę. Kobieta została wyniesiona na zewnątrz i przekazana pogotowiu ratunkowemu. Lekarz stwierdził jej zgon - przekazał młodszy kapitan Łukasz Wojtas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ofiara pożaru miała 22 lata.

Dalsze działania strażaków polegały na ugaszeniu ognia w mieszkaniu i przewietrzeniu pomieszczeń. - Ewakuacja nie była prowadzona - dodał młodszy kapitan Wojtas.

Przyczyny i okoliczności tragicznego pożaru ustala policja.

