W pożarze zginęła 22-letnia kobieta

Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Garibaldiego. O pożarze w jednym z mieszkań strażacy zostali zaalarmowani przed godziną 6.
- Po przybyciu na miejsce strażaków osoba zgłaszająca wskazała mieszkanie, z którego wydobywał się dym. W trakcie przeszukania lokalu strażacy znaleźli jedną osobę. Kobieta została wyniesiona na zewnątrz i przekazana pogotowiu ratunkowemu. Lekarz stwierdził jej zgon - przekazał młodszy kapitan Łukasz Wojtas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Ofiara pożaru miała 22 lata.
Dalsze działania strażaków polegały na ugaszeniu ognia w mieszkaniu i przewietrzeniu pomieszczeń. - Ewakuacja nie była prowadzona - dodał młodszy kapitan Wojtas.
Przyczyny i okoliczności tragicznego pożaru ustala policja.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl