Mieszkańcy pięciu dzielnic usłyszą syreny alarmowe
"W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych na terenie Warszawy, 18 maja w ciągu dnia zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał" - poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
Testy syren odbędą się przy ul. Michała Kajki 80/82 (Wawer), ul. Afrykańskiej 12D (Praga-Południe - Saska Kępa), ul. Marywilskiej 26 (Białołęka), ul. Jana Kochanowskiego 7 i ul. Renesansowej 27 (Bielany) oraz ul. Szwankowskiego 6 (Bemowo).
Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. "Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody.
