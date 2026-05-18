Praga Południe

Mieszkańcy pięciu dzielnic usłyszą syreny alarmowe

Syreny alarmowe Warszawa
Ćwiczenia systemu alarmowego (nagranie archiwalne)
Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zawyją syreny alarmowe w pięciu warszawskich dzielnicach. To rutynowa kontrola sprzętu - informują urzędnicy i zapewniają, że uruchomienie go ma charakter wyłącznie techniczny.

"W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych na terenie Warszawy, 18 maja w ciągu dnia zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał" - poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.

Testy syren odbędą się przy ul. Michała Kajki 80/82 (Wawer), ul. Afrykańskiej 12D (Praga-Południe - Saska Kępa), ul. Marywilskiej 26 (Białołęka), ul. Jana Kochanowskiego 7 i ul. Renesansowej 27 (Bielany) oraz ul. Szwankowskiego 6 (Bemowo).

Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. "Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody. 

Źródło: PAP
Magdalena Gruszczyńska
