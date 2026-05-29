Praga Południe

Otwierają nowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej

Wiadukt Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie
Trasa Łazienkowska w remoncie (wideo z lutego 2022 roku)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
W piątek wieczorem kierowcy będą mogli pojechać nowym wiaduktem Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie. Wraca też skręt w Saską i połączenie z Urugwajską. Jezdnie będą jeszcze zwężone na czas robót wykończeniowych.

Od piątku 29 maja kierowcy będą mogli jeździć nowym wiaduktem Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie, w kierunku Grochowa - czytamy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Źródło zdjęcia: UM Warszawa

- Kończymy prace nad przebudową drugiego z wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Udostępnimy go kierowcom już w piątek, 29 maja, późnym wieczorem. I choć przez kolejnych kilka tygodni będą trwały jeszcze drobne prace wykończeniowe, to ruch będzie funkcjonował w obie strony - mówi cytowany w komunikacie ratusza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - To, że udrażniamy ten fragment miasta, jest tym bardziej istotne, że lada moment ruszamy z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich. No i zdążymy na święto Saskiej Kępy, które już 30 maja - dodaje prezydent stolicy.

Poinformowano również, że na swoje podstawowe trasy, sprzed remontu, wrócą autobusy linii 411 i E-1.

W kierunku Starej Miłosny/Gocławia 411 od skrzyżowania Alei Stanów Zjednoczonych z Wałem Miedzeszyńskim pojadą bezpośrednio Aleją Stanów Zjednoczonych do Saskiej.

Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Podobnie E-1 – w stronę Gocławia autobusy pojadą Wałem Miedzeszyńskim do Alei Stanów Zjednoczonych i Saskiej.

W przeciwną stronę, do Metra Stadion Narodowy, zostaną skierowane z ulicy Saskiej w Brazylijską do Międzynarodowej, nią wjadą na Aleję Stanów Zjednoczonych a następnie zjadą na Wał Miedzeszyński do swojej stałej trasy.

Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Wskazano także, że ponownie czynne będą przystanki Międzynarodowa 02 i Saska 02 w swoich standardowych miejscach, przy chodniku wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych.

Źródło zdjęcia: UM Warszawa

To jednak nie koniec robót. W najbliższych tygodniach będą jeszcze prace wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni.

Dla kierowców jadących w stronę centrum przez około tydzień dostępny będzie jeden pas ruchu. W tym czasie zostanie usunięte dotychczasowe oznakowanie poziome i wykonane nowe. Następnie zostanie otwarty drugi pas.

Równolegle będą prowadzone prace związane z likwidacją tymczasowych przystanków przy Saskiej i Międzynarodowej.

Prace trwały dłużej. Dlaczego?

Modernizacja Trasy Łazienkowskiej objęła rozbiórkę i budowę wiaduktów nad ulicami Paryską i Bajońską, a także wymianę nawierzchni oraz budowę ekranów akustycznych w Alei Stanów Zjednoczonych od Międzynarodowej do Bajońskiej. W trakcie prac okazało się jednak, że zły stan podbudowy jezdni wymaga jej całkowitej wymiany. Zakres inwestycji musiał zostać rozszerzony, co wydłużyło termin zakończenia robót do lata 2026 roku.

Budowa ekranów akustycznych w Alei Stanów Zjednoczonych wynika z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego, którą poprzedziły badania dopuszczalnych norm hałasu drogowego.

Łączna długość ekranów akustycznych wynosi ponad 1550 metrów. Ekrany, które nie są przezroczyste, pochłaniają hałas. Stoją na ponad 180 metrach, a blisko 140 metrów zostanie obsadzonych pnączem winnika tojadowatego, który je zazieleni.

Aby dodatkowo wyciszyć jezdnię zastosowano specjalną, cichą nawierzchnię.

Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako część Trasy Łazienkowskiej. W ramach inwestycji, po zakończeniu wszystkich prac, powstanie dwujezdniowa droga z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, a także zostanie posadzone ok. 75 drzew, blisko 18 tys. krzewów oraz byliny i pnącza. Wysiane zostaną również trawniki.

Modernizację Trasy Łazienkowskiej prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Generalnym wykonawcą robót są firmy WARBUD SA oraz EUROVIA Polska S.A. Koszt prac budowalnych to blisko 106 milionów złotych.

Klaudia Kamieniarz
Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Katarzyna Kędra
