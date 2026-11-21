Uwierzył, że pomaga zatrzymać oszustów. Stracił ponad 95 tysięcy złotych
Zaczęło się od telefonu. Rozmówca przekonał starszego mężczyznę, że może pomóc w zatrzymaniu grupy oszustów. W tym celu senior miał oddać wszystkie pieniądze, które trzymał w domu. Po gotówkę miał przyjść policjant.
- Jednocześnie zapewniono go, że kilka godzin później odzyska gotówkę. Tym sposobem senior stracił 95 200 złotych - poinformowała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
Policjanci zatrzymali 17-latka
Senior przekazał pieniądze w foliowej siatce. Po przeanalizowaniu zawiadomienia policjanci ustalili, że gotówkę miał odebrać 17-latek. Zatrzymali go.
Nastolatek usłyszał zarzut oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe sąd aresztował go na trzy miesiące.
Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani o udział w policyjnej akcji.