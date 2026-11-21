Praga Południe Uwierzył, że pomaga zatrzymać oszustów. Stracił ponad 95 tysięcy złotych Oprac. Dariusz Gałązka |

Lubuska policja ostrzega przed oszustami. Nigdy nie przekazuj policji swoich pieniędzy Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zaczęło się od telefonu. Rozmówca przekonał starszego mężczyznę, że może pomóc w zatrzymaniu grupy oszustów. W tym celu senior miał oddać wszystkie pieniądze, które trzymał w domu. Po gotówkę miał przyjść policjant.

- Jednocześnie zapewniono go, że kilka godzin później odzyska gotówkę. Tym sposobem senior stracił 95 200 złotych - poinformowała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Policjanci zatrzymali 17-latka

Senior przekazał pieniądze w foliowej siatce. Po przeanalizowaniu zawiadomienia policjanci ustalili, że gotówkę miał odebrać 17-latek. Zatrzymali go.

Nastolatek usłyszał zarzut oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe sąd aresztował go na trzy miesiące.

Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani o udział w policyjnej akcji.