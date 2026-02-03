Jak doprecyzował Węgrzynowicz, do zdarzenia doszło na wyjeździe w kierunku Gocławka.
- Tramwaje w rejonie ronda Wiatraczna nie kursują w żadnym z trzech kierunków. Obecnie trwa naprawa trakcji. Stoi łącznie około 20 tramwajów - poinformował po godzinie 9 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl.
Zarząd Transportu Miejskiego informował o utrudnieniach.
"Tramwaje linii 3; 6; 9; 22; 24; 26 zostały skierowane na trasy objazdowe:
l. 9; 22; 24 – al. Zieleniecka do pętli Al. Zieleniecka
l.3; 6; 26– Targowa – Kijowska – Dworzec Wschodni (Kijowska)" - czytamy w komunikacie.
"Trwa uruchamianie zastępczej linii autobusowej ZA TRAMWAJ w dwóch kierunkach na trasie:
Wiatraczna 03 – Al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Grochowska – Wiatraczna 03
Wiatraczna 01 – Grochowska – Targowa – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Wiatraczna 01" - dodawał ZTM.
O godzinie 9.50 udało się wznowić ruch.
Autorka/Autor: katke/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl