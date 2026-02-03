Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na rondzie Wiatraczna Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Jak doprecyzował Węgrzynowicz, do zdarzenia doszło na wyjeździe w kierunku Gocławka.

- Tramwaje w rejonie ronda Wiatraczna nie kursują w żadnym z trzech kierunków. Obecnie trwa naprawa trakcji. Stoi łącznie około 20 tramwajów - poinformował po godzinie 9 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl.

Zarząd Transportu Miejskiego informował o utrudnieniach.

"Tramwaje linii 3; 6; 9; 22; 24; 26 zostały skierowane na trasy objazdowe:

l. 9; 22; 24 – al. Zieleniecka do pętli Al. Zieleniecka

l.3; 6; 26– Targowa – Kijowska – Dworzec Wschodni (Kijowska)" - czytamy w komunikacie.

"Trwa uruchamianie zastępczej linii autobusowej ZA TRAMWAJ w dwóch kierunkach na trasie:

Wiatraczna 03 – Al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Grochowska – Wiatraczna 03

Wiatraczna 01 – Grochowska – Targowa – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Wiatraczna 01" - dodawał ZTM.

O godzinie 9.50 udało się wznowić ruch.

