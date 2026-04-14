Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

16-latek twierdził, że jest sportowcem i nie pije. Prawdę pokazał alkomat

|
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Piją coraz młodsi, a koszty rosną - prof. Leszek Czupryniak o tym, jak piją Polacy
16-latek wyzywał funkcjonariuszy i własną matkę, uszkodził też radiowóz. Twierdził, że jest sportowcem i nie pije. Badanie alkomatem wykazało jednak, że w wydychanym powietrzu miał ponad 1,6 promila.

W niedzielę 12 kwietnia, około godziny 18 strażnicy miejscy odebrali zgłoszenie z ulicy Łukowskiej na Pradze Południe. Wynikało z niego, że młody mężczyzna nie może podnieść się z chodnika, a drugi nie jest w stanie mu pomóc.

"Gdy po chwili funkcjonariusze dotarli na miejsce, pomocnik na ich widok szybko oddalił się, pozostawiając siedzącego kompana. Młody człowiek nie chciał współpracować ze strażnikami, którzy zaoferowali pomoc. Był wulgarny. Wyzywał ich i odpychał, odmówił podania personaliów" - podała straż miejska.

Był to 16-latek. Czuć było od niego alkohol, a w plecaku miał dwie puste puszki po napojach energetycznych i e-papierosa.

"Wpadł w szał", uszkodził radiowóz

Został zaprowadzony do radiowozu. W przedziale przewozowym, wpadł w szał i zaczął kopać na oślep, uszkadzając, między innymi, wewnętrzną kamerę. Strażnicy miejscy założyli mu kajdanki.

Wezwali też policjantów, którzy ustalili przypuszczalne miejsce zamieszkania nastolatka. Tam zastali jego matkę.

Zwyzywał matkę

"Kobieta również nie mogła wpłynąć na syna, który odnosił się do niej w sposób obraźliwy. Odmówił badania alkomatem. Twierdził, że 'jest sportowcem i nie pije'" - poinformowała straż miejska.

Uszkodził radiowóz, wyzywał strażników i matkę
Źródło: Straż miejska

Gdy wreszcie został zbadany, okazało się, że miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. "Ze względu na stopień pobudzenia, młody człowiek został zabrany do szpitala w asyście strażników" - dodano.

Teraz konsekwencje zniszczeń, których dokonał będą musieli ponieść rodzice.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Dwóch 17-latków odpowie za zabójstwo. Gdy ich zatrzymano, byli pijani
TVN24
Do wypadku doszło w miejscowości Skrzydlna
Auto w rowie. Nastolatek walczy o życie, pijany kierowca w areszcie
TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Udostępnij:
Tagi:
Straż miejskaPrzestępczość w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Wypadek w Łomiankach
Zarzuty po tragedii w Łomiankach. Kierowca miał zakazy prowadzenia
Okolice
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
Okolice
Prace remontowe na S8 prowadzone będą tylko w nocy
Rozpoczyna się remont trasy S8. Etapy i nocne prace
Targówek
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
Okolice
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni
Bielany
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Praga Południe
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
Okolice
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i próbowali ukraść koparkę. Dla "zabawy"
Wilanów
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Kolejna dzielnica tonie w śmieciach
Praga Południe
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Okolice
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
Włochy
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel
Okolice
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
Okolice
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
Włochy
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
Śródmieście
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
Okolice
Ukradł datki z kościoła i uciekł
Wyniósł z kościoła skarbonę z datkami. Ukrył się w truskawkach
Okolice
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
Okolice
Zderzenie auta z motocyklem
Motocyklista w szpitalu po wypadku z udziałem znanego muzyka
Okolice
Oszustwo "na policjanta". Sprawca został aresztowany
Podawali się za policjanta i prokuratora. 88-latek stracił pieniądze
Okolice
Zderzenie trzech aut na Ursynowie
Trzy auta zderzyły się na Ursynowie
Ursynów
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Pijany kierowca rozbił auto na drzewie. Pasażer nie żyje
Okolice
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny alarmowe na Woli
Śródmieście
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
Bielany
Ukrył się przed policją na strychu zawinięty w dywan
By ukryć się przed policją, zawinął się w dywan
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Koszmarny wypadek w Łomiankach, dwie ofiary
Okolice
Policjanci odzyskali auto, zanim właściciel zauważył jego zniknięcie
Złodziej miał pecha, a policja nosa
Okolice
Myśleli, że jest pijany. Mężczyzna potrzebował pomocy medycznej
Kierowca autobusu wezwał strażników do "pijanego". Alkomat pokazał zero promili
Praga Południe

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

