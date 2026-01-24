Logo TVN Warszawa
Usunięto kontrowersyjny urodzinowy napis z zabytkowego budynku

Różowy napis przypominający graffiti na witrynie i części elewacji cukierni Lukullus na Saskiej Kępie został usunięty na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kontrowersyjna akcja promocyjna właścicieli cukierni wywołała poruszenie wśród mieszkańców.

W piątek twórcy strony "Pogromcy Reklamozy" poinformowali, że przed cukiernią Lukullus na Saskiej Kępie pojawiła się ekipa, która zaczęła usuwać namalowany w ramach akcji marketingowej jaskraworóżową farbą napis "LXXX". Kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazała, że reklama pojawiła się w tym miejscu bez zezwolenia i nakazano jej usunięcie.

W sobotę przed cukiernią przy ulicy Walecznych był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, który potwierdził, że napis został usunięty.

Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Element kampanii promocyjnej

Sama kontrola MWKZ to reakcja na głosy mieszkańców Saskiej Kępy i publikacje medialne. Na tvnwarszawa.pl sprawę opisywaliśmy na początku stycznia. Jaskraworóżowe litery wymazane sprayem wywołały poruszenie. Współwłaściciel cukierni Albert Judycki tłumaczył nam, że to element kampanii promocyjnej. W tym roku sieć obchodzi okrągłe, 80. urodziny. Inspiracją dla napisu była kampania jednej z francuskich sieci luksusowych domów towarowych, otwierająca sklep w Nowym Jorku. Wówczas napisy przypominające graffiti pojawiły się na nowojorskich budynkach i taksówkach.

Komentujący pomysł w mediach społecznościowych zauważali jednak, że taka reklama może zachęcać do wandalizmu, z którym Warszawa boryka się od lat.

Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Lukullus przeprosił. "Umieszczenie nowego logotypu na witrynach naszych lokali w formie graffiti niektórych oburzyło. Nie taki był nasz cel. Niezadowolonych przepraszamy. Szczególnie mocne przeprosiny należą się społeczności Saskiej Kępy. Jest nam głupio, że Was rozwścieczyliśmy. Wybaczcie!" - napisano.

Historyczna zabudowa Saskiej Kępy, złożona z budynków powstałych przed 1939 roku znajduje się od 2015 roku w rejestrze zabytków.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki