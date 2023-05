Uruchomiono Centrum Usług Medycznych dla uchodźców z Ukrainy

Centrum Usług Medycznych (CUM) dla uchodźców powstało w wyniku współpracy Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z lekarzami Sił Zbrojnych Królestwa Jordanii. To pilotażowy program, którego celem jest zdefiniowanie warunków w jakich powinna być prowadzona opieka medyczna wobec uciekających przed terrorem wojny na Ukrainie - przekazał Wojskowy Instytut Medyczny.

Badania diagnostyczne dla uchodźców z Ukrainy

Z pomocy mogą korzystać przybyli do Polski po 24 lutego ubiegłego roku obywatele Ukrainy, nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonkowie obywateli Ukrainy, obywatele Ukrainy z Kartą Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

- Pomysł realizacji programu badań diagnostycznych dla uchodźców z Ukrainy to efekt obserwacji i przemyśleń dotyczących wczesnego okresu masowej imigracji, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszych tygodniach agresji Rosji na Ukrainę – powiedział, cytowany w komunikacie WIM, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego gen. broni, prof. Grzegorz Gielerak.

- Skala zjawisk, jakie wówczas obserwowaliśmy, ich gwałtowność oraz chaos i poczucie niepewności spowodowane m.in. brakiem wiedzy na temat stanu zdrowia i wynikających z tego potrzeb populacji przekraczającej granicę, to najważniejsze przyczyny, które ostatecznie zainspirowały nas do rozpoczęcia prac nad wspomnianym projektem – dodał.

Wymagania zdrowotne imigrantów ewoluowały

Zwrócił uwagę, że wymagania zdrowotne imigrantów ewoluowały w miarę ich pobytu w Polsce. - Na początku były to potrzeby czysto opiekuńcze z dominującą w odbiorze usług pierwszą pomocą medyczną. W dalszych etapach obserwowaliśmy stabilizację oczekiwań na poziomie odpowiadającym populacji kraju gospodarza. Dlatego też doszliśmy do wniosku, że w przyszłości nasza – państwa – odpowiedź na tego rodzaju zdarzenia od początku powinna mieć charakter strukturalny, systemowy – skalowany do bieżących potrzeb – wskazywał.