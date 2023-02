Policja: upiłował rurkę, bo mu przeszkadzała. W bloku zaczął ulatniać się gaz

Nie pasowała do aranżacji pomieszczenia

Dodała, że dzielnicowi błyskawiczne zorientowali się w sytuacji i zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Jak się okazało to jego nieodpowiedzialne zachowanie spowodowało, że zaczął ulatniać się gaz. - Mężczyzna prowadził remont w mieszkaniu. Jedna z rurek, która przebiegała wzdłuż ściany, przeszkadzała mu w pracach i nie pasowała do zaplanowanej aranżacji pomieszczenia. Dlatego też 49-latek ją upiłował. Jak twierdzi na początku nic się nie ulatniało, uznał nawet, że nie ma tam gazu. Kiedy jednak go poczuł sam postanowił sytuację rozwiązać, najpierw nagwintował rurkę , a potem ją zakorkował. I zupełnie nie widział w tym niczego złego. Mężczyzna trafił do policyjnej celi - opisała Węgrzyniak.